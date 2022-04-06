凌性傑攜手捷克插畫家 刻畫「夜市少年」成長心路

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）夜市長大的孩子最善解人意，心中卻有說不出的苦與澀，作家凌性傑與捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomas Rizek）攜手推出繪本「夜市少年」，刻畫底層孩子眼中的世界與面對困境時的心情，近期出版。

凌性傑日前特別在臉書分享創作過程的點滴，並寫道：「夜市少年明白，成長路上不會只有美好。他要等到很久很久以後，才能把遺憾當作一枚勳章，輕輕別在左胸的口袋上。」

「夜市少年」的主角歷經父親車禍過世及高雄氣爆，母親辭去便利商店工作，用賠償金頂下夜市攤位，只因這樣的收入才能夠支撐全家人的生活。主角一開始期待媽媽可以賣珍珠奶茶或冰淇淋，因為高雄一年四季都適合吃冰，不過媽媽最後選擇賣蚵仔大腸麵線跟臭豆腐。

貼心的主角只要一有空就跟姊姊一起去夜市幫忙，但他最討厭洗碗，尤其是蹲在角落洗碗時，若剛好又被同學看見，讓他心裡不是滋味。書中細膩描繪少年懂事又愛玩的一面，以及不喜歡成為目光焦點的青春期心境。

凌性傑在臉書上提到，自己在2017年歷經一段低潮，還好有作家林宜澐的陪伴，林宜澐經常約他喝咖啡，問他「有沒有新的寫作計畫，有沒有找到屬於自己的文學現場？」

凌性傑思考，「如果這個時代還需要紙本書，繪本應該最可以滿足翻動書頁的渴望。簡單而有深意的文字，與圖畫相互映照，一個縮小的世界於是展露出來。讀者一頁一頁翻下去，那是多麼自足的樂趣。繪本也最能突破語言和國界的隔閡，傳遞精神能量。」

後來凌性傑構思了這個關於「夜市少年」的故事，凌性傑說：「我需要編造一個穿越痛苦的故事，跟當下的人生好好和解。」

凌性傑也提到插畫家湯瑪士．瑞杰可為了貼近書中設定的場景，親自走訪許多夜市現場，投入感情，然後把這些感官記憶化為一幅幅圖畫。凌性傑說，瑞杰可筆下色調濃烈，光影溫暖，「是我理想中的華麗之作」。

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凌性傑台師大國文系學士、中正大學中文所碩士，東華大學中文所博士班肄業，現任教於建國中學；曾獲台灣文學獎、林榮三文學獎、時報文學獎、中央日報文學獎、梁實秋文學獎、教育部文藝創作獎等獎項肯定。

瑞杰可是捷克當代知名畫家、插畫家及平面設計師，作品曾獲義大利安徒生獎、日本大島博物館繪本獎、金絲帶獎、中小學生優良課外讀物圖畫書類等多項繪本大獎；現居台灣，致力推廣台捷文化交流。（編輯：張雅淨）1110406