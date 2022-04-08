文總邀網紅開箱台灣 盧開朗訪馬祖體驗軍人澡堂

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曾任韓國EBS電視台「世界主題旅行：台灣篇」主持人、交通部觀光局韓國顧問的盧開朗，在文總「福爾摩沙進香團」計畫第1集中體驗馬祖北竿的公共澡堂得天泉。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）為讓世界更認識台灣之美，文總推出「福爾摩沙進香團」計畫，邀8國網紅「開箱台灣」，由曾在南北韓間的板門店附近當兵的旅台韓國網紅盧開朗打頭陣造訪馬祖，他更寬衣解帶體驗軍人澡堂。

中華文化總會今天透過新聞稿表示，「福爾摩沙進香團」（Formosa Pilgrimage）Vlog影片系列，預計播出8集，每集15分鐘，分別由旅居台灣的8名外籍朋友擔任領旗人，透過接領進香旗的任務指引，以「文化進香」的方式，前去探索體驗台灣的在地文化故事。

「福爾摩沙進香團」計畫第1集來賓邀請曾任韓國EBS電視台「世界主題旅行：台灣篇」主持人、交通部觀光局韓國顧問的盧開朗作為領旗人。他長期於社群平台分享台韓文化及旅遊資訊，並曾在韓國北緯38度線附近的板門店服役，此次將在影片帶領觀眾前往馬祖，體驗台韓戰地前線的文化異同。

影片中，盧開朗除了探索馬祖獨特的歷史脈絡、居住飲食、軍民文化等生活方式，也將走訪以藝術詮釋軍事據點的首屆馬祖國際藝術島據點。藉由韓國人的視角，揭開這個長期被迷彩罩住的神祕軍事島鄉。

「福爾摩沙進香團」系列影片接下來則將陸續邀請宏都拉斯咖啡世家的領旗人來解密台灣咖啡、泰籍領旗人探訪台灣廟宇、日本領旗人體驗台灣客家醃漬文化、法國美食領旗人品嘗在地民俗筵席等，藉不同國籍的眼光與視角，感受國族文化間的異同，找到台灣文化另一種風情與趣味性。

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文總指出，系列影片採自然語發音，並搭配漢英字幕，可讓對台灣有興趣的海內外朋友，分別跟著8名不同國籍的領旗人，走入台灣文化場域。台灣也透過他們，多了連結世界的親善大使。

「福爾摩沙進香團」首集影片將在今天下午5時25分於文總的Facebook專頁、YouTube頻道、Instagram及Twitter等平台上架，並陸續由領旗人、涉及台韓交流的機關機構等部門轉分享影片。（編輯：陳政偉）1110408