戲曲狂想兒童夏令營 歌仔戲與扯鈴向下扎根

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國立傳統藝術中心主辦的「2022戲曲狂想兒童夏令營」今年恢復舉辦，扯鈴營隊「舞鈴狂想耍．拋．轉」將由舞鈴劇場師資帶領孩子快樂玩扯鈴，盡情律動身體。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）因疫情停辦2年，由國立傳統藝術中心主辦的「2022戲曲狂想兒童夏令營」今年恢復舉辦，2個營隊分別為歌仔戲及扯鈴藝術，希望引導學齡兒童動手又動腦，輕鬆認識傳統文化之美。

國立傳統藝術中心發布新聞稿表示，積極推動傳統文化向下扎根，每年暑假以台灣戲曲中心為基地，為孩子們舉辦傳統藝術夏令營，透過專業表演藝術團隊的優良師資，提供兒童接觸傳統文化。

傳藝中心主任陳悅宜透過新聞稿表示，一個人喜歡的事物常是童年記憶的延伸，而傳統藝術能以各種形式刺激感官，在孩子心中種下戲曲的種子是傳藝中心的使命。

陳悅宜表示，「戲曲狂想兒童夏令營」不只是培養新一代的戲迷未來走進劇場，也希望傳統藝術之美能在漫漫人生路途中豐富孩子的生命。

2個營隊中，歌仔戲營隊「歌仔狂想玩．演．唱」將於7月11日到7月16日舉行，由劇透工作室劇團老師黃雅蓉帶領小朋友透過遊戲和實作體驗歌仔戲之美，認識台語、選擇道具、設計肢體、容妝體驗，從頭開始一手打造自己的專屬演出，粉墨登台體會演歌仔戲的滋味。

扯鈴營隊「舞鈴狂想耍．拋．轉」預計於7月18日到7月23日舉行，由舞鈴劇場師資帶領孩子快樂玩扯鈴，零基礎也可報名，透過輕快節奏運、拋、繞、轉、甩扯鈴，盡情律動身體。

「2022戲曲狂想兒童夏令營」將從4月11日開放報名，招收暑假後2至9年級的學生，每梯次招收30名。活動地點在台灣戲曲中心台灣音樂館。（編輯：張雅淨）1110410