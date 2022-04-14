藝FUN券期限倒數計時 文化部提醒民眾使用

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）文化部發行的藝FUN券約314萬份，截至13日止已領券逾281萬份，領券率約90%，使用金額逾12.9億元，使用率約77%。文化部提醒藝FUN券使用期限只到30日，歡迎民眾使用藝FUN券遊博物館賞工藝。

文化部長李永得今天在立法院教育及文化委員會作專題報告時表示，藝FUN券編列預算新台幣16.1億元，但文化部發行18.8億元，到4月底預計預算執行率會達百分之百。

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李永得在接受民進黨立委張廖萬堅質詢時表示，第一次藝FUN券的抽獎對象是聚焦喜愛藝文的民眾，但這次是全民一起抽，使用率不如預期。

文化部表示，「遊博館賞工藝 五倍藝FUN送」活動也進行到最後階段，歡迎民眾在4月30日前到全國博物館、地方文化館及工藝創作銷售場域店家體驗消費，透過「藝FUN NEXT」APP掃描店家QR Code並打卡，每次消費即獲得一次抽獎資格（每人以抽中一項獎品為限），將有機會在5月份抽中工藝大師作品或博物館文創商品。（編輯：張雅淨）1110414