蔣中正總統與中華民國常設展 呈現多元史觀

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中正紀念堂自7日起推出常設展「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」，另一側調整為「蔣中正總統與中華民國」展覽，逐步推進轉型工程。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）中正紀念堂7日推出「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，另一側調整為「蔣中正總統與中華民國」展覽，逐步推動中正紀念堂轉型。

文化部長李永得今天透過文化部新聞稿表示，中正紀念堂將朝「去除威權不去歷史」、「彰顯對抗獨裁者的勇氣」、「多元史觀」等3大原則，逐步推進轉型工程。

文化部表示，自4月7日起，中正紀念堂1樓原「永懷領袖文物展視室」更名為「常設展廳」；原展廳大門前方的小型蔣中正銅像移除，改置於蔣中正總統辦公室展間內；常設展廳內部重新調整後，目前正展出2項主題展。

常設展廳入口右側，即「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，透過先行者的堅定意志與犧牲打拚，呈現台灣追尋言論自由之路的艱辛與波折過程。

常設展廳入口左側，文化部參照歷史專家諮詢會議建議，以原展間內故總統蔣中正文物及「蔣中正總統與台灣特展」的相關資料為基礎，改以「蔣中正總統與中華民國」為主題，保留蔣中正一生與中華民國歷史發展密切關係的展品，包括有關革命、抗戰、內戰及台灣等相關檔案史料與文物。

文化部表示，至於蔣中正的私領域展品由於私人色彩較為濃厚，原則不予留展，或改以數位呈現。

透過展間調整，除原「蔣中正總統辦公室」展間維持現狀外，原有關蔣中正的展品有414件，以私領域為主的111件不予續展，展品留展率約73%。

文化部表示，為呈現多元史觀，「蔣中正總統與中華民國」常設展內，也展出蔣中正在台主政時期，主導個案的軍法審判、任意更改刑度等相關史料文件。

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此外，為讓民眾更全貌瞭解中華民國發展史，展覽增列訓政時期約法、國民政府接收台灣、中日和約等相關內容。

文化部表示，總統蔡英文於今年228事件中樞紀念儀式上曾公開表示，「一個民主國家不應該以威權形式紀念卸任總統」；李永得也曾多次強調，「中正紀念堂轉型一定要往前走」。文化部將會持續進行社會對話並凝聚共識，期盼透過中正紀念堂轉型，讓民眾及國際社群再次看見台灣最珍貴的自由、民主及人權價值。（編輯：張雅淨）1110414