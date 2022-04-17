尋找未來的可能 金草葉用科幻重新打開世界

（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國近年以歌曲、戲劇等文化軟實力搶進國際市場，多年來以寫實主義掛帥的韓國文學也跟著百花齊放，熱愛寫作的生化系研究生金草葉以優美文字描繪的未來世界，在韓國文壇一鳴驚人，也為韓國科幻小說注入新活力。

「科學其實是比想像中還要來得浪漫的一門學問」，留著一頭及肩短髮，帶著溫和微笑的金草葉，談起科學時有一套自己的獨門看法，「就像我們拍照、拍影片時，不是經常會zoom in、zoom out嗎，科學就像在做同樣的事」。

金草葉說，藉由科學研究將人類、世界放大、縮小，「甚至是透過外在的視角來看」，我們習以為常的各種風景，在多種角度下也會變得非常不一樣，而如同以各種角度尋求真實的科學，金草葉的作品也像是一篇篇探索真相過程的紀錄。

「我們無法確知科學會往什麼方向發展，同樣的技術可能有好的用途，也可能加劇社會不平等」，談起科技發展對社會的影響，金草葉認為自己既非樂觀主義、也不是悲觀主義，「但我們的意識必須先於科技發展，才足以控制科技」。

大學及研究所主修生物化學的金草葉從小就很喜歡寫作跟科學，「國小的時候不是會有很多寫作比賽嗎，寫得好就會被稱讚，所以能一直寫下去」；對科學的興趣則起源於金草葉源源不絕的好奇心，連塗藥膏時都會一一查詢成分，「要將寫作當作職業並不容易，正在苦惱的時候對科學產生了興趣，大概國中開始想當科學家」。

曾煩惱該選擇人文還是理科的金草葉，一開始沒想過要當小說家，甚至認為自己「沒有寫小說的才能」，多偏向寫作散文，進了浦項工科大學後加入校刊編輯委員會，為校刊編寫科普類文章，直到大學快畢業時才下定決心練習寫小說。

金草葉的母校雖是工科大學，但相當重視學生的人文素養，校內經常舉辦關於科幻題材的演說及活動，其中的科幻小說徵稿活動，則成了金草葉展開科幻小說創作的敲門磚。

「研究所快畢業、正對未來的方向感到煩惱的時候剛好獲獎」，金草葉回想當初決定走上小說家之路的心路歷程，她在2017年以短篇小說「館內遺失」及「如果我們無法以光速前進」，同時獲頒韓國科學文學大獎中短篇小說一等獎與特等獎，「我就想說試試當作家一年吧！暫且放下原本應徵研究機構的打算，然後就走到了現在」。

從小慣於筆耕的金草葉以科幻小說家出道後，算是相當多產的作家，去年甚至一口氣推出與律師金元英合著的「成為賽博格」，以及她的首部長篇小說「地球盡頭的溫室」、短篇小說集「剛剛離開的世界」與「行星語書店」。

「我通常透過閱讀獲得靈感」，熱愛閱讀的金草葉的工作室牆面擺滿各式各樣的書籍，除了其他科幻小說家的作品，也有不少科學相關書籍，「作為科幻小說家可以從最新的科學研究結果得到靈感，不管是出於興趣或是工作，閱讀這些書籍對我來說都很有趣」。

對於閱讀，金草葉並不挑食，「隨著作品內容不同，我經常會沉浸各種不同的主題」，例如創作「如果我們無法以光速前進」是來自對超光速航行的興趣，創作「光譜」的時候則是對人類感覺會隨技術變化而改變感到興趣。

「有時候靈感可能來自腦中突然出現的一個場景」，金草葉舉例，在讀到德國為防止走出養老院的老人迷路而設置的「假公車站」新聞時，她腦海中浮現的是獨自坐在太空轉運站的老婆婆背影，「她為何坐在這裡？她在等什麼？又要往哪裡去？」這些疑問促成了「如果我們無法以光速前進」的誕生。

金草葉在2019年出版第一本短篇集「如果我們無法以光速前進」，收錄包括同名作品在內的7篇創作，「這本短篇集比較適合輕鬆閱讀」，金草葉說，她在各種活動遇到不少讀者向她表示自己原本不看科幻小說，但因為讀了金草葉的小說才開始接觸類似作品。

受惠於過去寫作科普文章的訓練，金草葉的作品並不像一般科幻小說艱澀，而能以深入淺出的方式帶領讀者從零開始踏入科幻的世界，她的作品也多設定在「近未來」，故事背景不乏我們所熟悉的社會風貌與議題，原本就相當關注弱勢族群、女性議題等社會議題的她寫作的故事，經常能帶領讀者深入思考，部分韓國評論也將其歸類為女性主義作品。

不過，金草葉認為，「小說有自己的角色」，「我不會特別想把自己的想法或主張在小說中鮮明地表達出來」，甚至可能以不同的立場寫作，「當然我的想法可能自然地融入作品，而這些都是我們這個時代的社會議題，讀者更容易有所感觸、有自己的解釋」。

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金草葉的作品第一次在台推出中譯版，台灣讀者的閱後心得也讓她感到好奇，「台灣與韓國在文化上有許多相似之處，比起像義大利等更遙遠的國家，閱讀以相似國家為背景的故事可能會有不同的感覺」。

曾跟母親到台北旅行的金草葉說，她在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前原本已經與朋友計劃到台南旅行，「票都買好了」，卻因疫情不得不取消，感到相當可惜，希望疫情能儘快平息，早日再訪台灣。（編輯：黃自強）1110417