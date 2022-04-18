梨園祖師爺唐明皇壽誕 傳藝中心廣邀群賢同賀

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）梨園守護神祖師爺唐明皇農曆3月18日壽誕，傳藝中心與中華民國國劇協會邀集台灣京劇界包括台北新劇團、當代傳奇劇場及耆老，齊聚台灣戲曲中心大表演廳後台三聖宮參拜賀壽。

台北新劇團團長李寶春表示，梨園子弟與別人不同之處就是勤奮，才能將結合文學、歌與舞為一體的京劇藝術表現出來，讓觀眾感受快樂。

當代傳奇劇場藝術總監吳興國表示，自己年輕時拜師等重要儀式，都在祖師爺面前完成，非常感謝傳藝中心讓大家這樣齊聚一堂、凝聚梨園子弟。

國立傳統藝術中心今天發布新聞稿表示，戲曲從業人員常自稱為「梨園子弟」，是因為據傳唐玄宗雅好樂舞，設置「梨園」為宮廷樂舞組織，因此後世戲曲界奉唐明皇為「祖師爺」，也敬稱「老郎神」。

除此之外，有一說是後唐莊宗李存勗，或也有灌口二郎神之說。戲曲界也奉祀道教九天翼宿星君，為主管音樂、舞蹈演藝之神，以農曆3月18日為誕辰日，或認為唐明皇與翼宿星君實為二位一體。其他如台灣北管、歌仔戲、布袋戲界則信奉西秦王爺或田都元帥，南管界則奉祀孟府郎君。

目前是戲曲界重要表演場所的台灣戲曲中心，大表演廳側台設有「三聖宮」，供奉梨園祖師爺唐明皇，演員上場前每每合十禮敬，讓演出在祖師爺的「照看」下順利進行，香火延續，意義深遠。

三聖宮原本在木柵國光劇團劇場後台，梨園子弟可自由進出參拜；戲曲中心成立之後，三聖宮遂隨團遷入，平日香火由劇團供奉，每年歲末封箱、新春開箱、祖師爺壽辰等，都有莊重儀式。但因三聖宮位於專業演出場館內部，進出須有門禁管控，有心的梨園子弟無法自由參拜，近兩年疫情，儀式也傾向不對外開放，許多前賢後輩也少了交流的機會。

今年傳藝中心主動邀約國劇協會在祖師爺壽誕之日，竭誠邀請梨園耆老、行內集賢一同為祖師爺祝壽參拜，既能關懷許久未見面的前輩藝師，晚輩後進也能向先進請益交流，凝聚京劇從業人員的向心力。

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「祖師爺」祝壽的儀軌大致分為鳴炮、奏樂、換袍、參駕等，在這一天，會將祖師爺身上的蟒袍與王帽換掉，穿上黃帔及九龍冠，意為請祖師爺換上比較輕鬆的居家服，接受梨園子弟以古禮參駕敬拜。

傳藝中心主任陳悅宜表示，今年的嘗試只是一個開端，未來將持續辦理，希望以實際行動支持傳統文化的保存與當代展現。陳悅宜說，希望透過每年祖師爺誕辰提供溝通橋梁，搭建交流的平台，共創戲曲風華。（編輯：管中維）1110418