文化部與OPENTIX平台合作 藝FUN NEXT會員贈點數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）文化部今天宣布與國家兩廳院OPENTIX平台合作，藝FUN NEXT會員登入APP勾選同意參加回饋活動，即可獲得OPENTIX平台100點紅利點數；另外，文化部藝FUN券將於4月30日截止使用。

文化部今天發布新聞稿表示，OPENTIX紅利點數1點等同新台幣1元，可用於OPENTIX全站購買票券及商品，包括看表演、電影、展覽、聽講座、購買商品等皆可使用，每次抵用上限為購物車總金額的50%（郵資及手續費除外）。

文化部指出，藝FUN券發行約314萬份，截至今天，已領券約283萬份，領券率約90%，使用金額逾13.6億元，使用率逾80%。

文化部表示，為振興藝文消費，文化部連續2年發行藝FUN券，第二波藝FUN券將於4月底到期。為延續民眾藝文關注與熱情，文化部與兩廳院推出的OPENTIX平台合作，5月31日前藝FUN NEXT會員登入藝FUN NEXT APP，勾選同意參加回饋活動，即可獲得OPENTIX平台100點紅利點數，7月1日起，可於OPENTIX全站線上折抵。

文化部指出，希望可以帶動後續更多企業、平台共同合作，推出更多元的回饋活動，攜手開拓藝文消費市場。

文化部說明，藝FUN NEXT會員回饋，限量30萬份，會員於5月31日前登入藝FUN NEXT APP，勾選「同意」參加回饋活動，原先已是OPENTIX會員，只要確認兩會員帳戶註冊手機號碼相同，無須再次註冊即可獲得100點紅利點數。

如果原本不是OPENTIX會員，只要以藝FUN NEXT註冊手機號碼至OPENTIX註冊加入會員，也可同樣獲得。100點紅利點數將於7月1日匯入OPENTIX帳戶，使用期限至2023年6月30日止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，自7月1日起至明年6月30日，OPENTIX也將再推出3項紅利點數回饋活動，包含完成「首次參與」（50點）、「二次消費」（100點）、「跨域消費」（100點）等任務，可獲得最高250點，使用期限同樣至明年6月30日止。後續OPENTIX也將陸續公布各項回饋及累積點數活動，期盼藝文消費「越滾越多」。

兩廳院表示，OPENTIX票券領域服務多元，除表演藝術節目，更擴展至演唱會、展覽、講座、電影及商品，含7-ELEVEN ibon、全家Famiport、萊爾富Life-ET等3大超商都提供購取票服務，使用便利。活動詳情可參考：https://point.opentix.life。（編輯：張雅淨）1110419