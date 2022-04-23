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台陽美展邁入第85屆 國父紀念館登場

2022/4/23 14:50（4/23 15:21 更新）
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台陽美展今年邁入第85屆，由現今會員作品及公募作品集結為「85台陽、薪傳永續」美術特展，展出作品包含油畫、膠彩、墨彩、雕塑、水彩及版畫。中央社記者王寶兒攝 111年4月23日
台陽美展今年邁入第85屆，由現今會員作品及公募作品集結為「85台陽、薪傳永續」美術特展，展出作品包含油畫、膠彩、墨彩、雕塑、水彩及版畫。中央社記者王寶兒攝 111年4月23日
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（中央社記者王寶兒台北23日電）由陳澄波、楊三郎、顏水龍等前輩畫家創立的台陽美術協會，除因戰事影響，幾乎年年舉辦美術展覽，自日治時代至今年已邁入第85屆，今年美術特展即日於國父紀念館登場。

台陽美術協會理事長吳隆榮表示，日治時期民間美術團體約有150幾個，但到現今持續辦理活動的只有台陽美術協會。當初創始會員還包含廖繼春、陳清汾、李梅樹、李石樵等大師，創設背景是響應總督府於秋天舉辦的官方美術展（台展），因此選在春天年年舉辦台陽美展，進一步提攜年輕後進。

台陽美術協會在1934年成立，並於1935年舉辦首屆台陽美展至今，期間僅有1945年至1947年時因戰事不得不停辦展覽。台陽美術協會於1990年立案登記，首任理事長為楊三郎，時任秘書長則為吳隆榮，是現今台灣歷史最為悠久的美術團體。

吳隆榮表示，從台陽美術協會可以看見台灣美術史料的發展，今年台陽美展邁入第85屆，由現今會員作品及公募作品集結為「85台陽、薪傳永續」美術特展，期望能吸引人們走進展場受美感陶冶。展覽畫冊中還可見從每屆台陽美展的海報，歷史意義非凡。

國父紀念館今天上午舉行「85台陽、薪傳永續」美術特展記者會。國父紀念館館長王蘭生表示，「85台陽、薪傳永續」美術特展此次展出範圍包含館內博愛藝廊、文華軒及1、2樓文化藝廊，會員入選作品及公募入選作品共展出近200件，顯見台陽美術協會豐沛的創作能量。

「85台陽、薪傳永續」美術特展即日起在國父紀念館展出至5月3日。（編輯：陳政偉）1110423

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