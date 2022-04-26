「光」特展移師高雄 台灣前輩藝術家作品展出

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「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展，5月21日起移師高雄市立美術館開展，藝術家黃土水重要作品「甘露水」也將於南台灣展出。（北師美術館提供，張國耀拍攝）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展，5月21日起移師高雄市立美術館開展，除了有藝術家黃土水重要作品「甘露水」，還有陳澄波、郭柏川等多名藝術家作品加入展出，見證藝文界百年脈動。

「光－台灣文化的啟蒙與自覺」特展4月24日於北師美術館展覽落幕，展覽期間吸引逾5萬人前往，今年5月21日起，將移師高雄市立美術館開展。

市府文化局今天發布新聞稿指出，展品中，除了有藝術家黃土水的雕塑作品「甘露水」，也提借高美館、國立台灣美術館、台南市美術館及李石樵美術館等館所的精彩典藏，包含陳澄波、郭柏川、林玉山、李石樵、劉啟祥和黃清呈等多名前輩藝術家作品加入展出陣容。

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副市長史哲表示，期盼大眾走進高美館，欣賞這場得來不易的文化藝術百年大展。高美館長李玉玲表示，此次展覽除承續台北展原有內容，也新增屬於台灣南方的文化觀點，有如「光」展二部曲，啟動另一波屬於南方的探尋之旅。

文化局表示，「光」展從社會運動與發展切入，藉由藝術作品與文獻共構，呈現1920至1940年代社會文化，回訪100年前台灣文化的啟蒙與自覺。（編輯：謝雅竹）1110426