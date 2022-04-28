台灣美術基金會執行長 前北美館長林平接任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣美術基金會由文化部設立，以保存美術文化財產、推廣美術教育、研究美術學術為宗旨，今年邀請前北美館長林平接任執行長，林平表示，期望未來能提升並拓展基金會及藝術銀行業務。（第10屆台南新藝獎提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北28日電）財團法人台灣美術基金會去年5月起接手執行文化部「藝術銀行」計畫，並於今年邀請前北美館長林平接任執行長，林平期望未來能提升並拓展基金會及藝術銀行業務。

台灣美術基金會由文化部設立，以保存美術文化財產、推廣美術教育、研究美術學術為宗旨，協助藝術人文相關單位團體舉辦藝術相關展覽、活動，並執行文化部藝術銀行政策。

林平原為東海大學美術系專任教授，曾任台北市立美術館館長近6年，於今年3月中旬受邀擔任台灣美術基金會執行長。

台灣美術基金會今天透過新聞稿表示，為順利推展基金會及藝術銀行業務，林平到任後立刻全面盤點整體業務及環境空間，革新內部組織及提升外部服務則是現階段首要任務。

林平表示，會內現階段承接文化部藝術銀行政策，以及代管國家藝術收藏進行推廣，具有重要使命；同時期待能透過有效的行政管理及創意經營，提升自籌能力，使基金會永續經營。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

革新內部組織上，林平著手更新基金會組織架構，期以責任制及人性化管理進行業務調度，讓團隊成員有更多跨業務的合作及彈性成長空間，並規劃增設典藏庫房。面對後疫情時代可能發生的危機，也建立緊急應變機制，以確保團隊成員及大量藝術藏品的安全與業務順暢運作。

提升對外服務上，林平則注重改革藝術銀行租賃機制及徵件計畫。她認為，藝術銀行扶植台灣潛力藝術家的初衷，首先應透過徵件購藏與租賃機制來回應作品的市場價值，規劃建立合理的評估機制，並在業務拓展上尋求共創分潤，才能真正扶植初出道但尚未有足夠公共平台和商業畫廊推介的藝術家。（編輯：張雅淨）1110428