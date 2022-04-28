文化部首屆社區營造獎 將頒4獎項傳承創新

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）為了表彰社造工作者、民間團體、縣市政府及公所等公私部門及人員的貢獻與努力，傳承與創新，首屆「文化部社區營造獎」即日起受理報名，5月31日截止。

文化部今天發布新聞稿表示，由下而上的社造工作，為台灣民主及公民社會打下堅實的基礎，同時扶植並堅壯許多在地社區組織，成為台灣推動地方創生重要的利基。

文化部表示，期盼藉由「文化部社區營造獎」的頒發，對長期默默投入社造工作的前輩、先進表達誠摯感謝，更希望傳承社區營造經驗與價值，引領社區營造持續創新實踐。

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為傳承社區營造的核心價值，鼓勵全民在過往累積的基礎上，翻轉創新，以行動創生地方，文化部社區營造獎特別規劃「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」四大獎項，鼓勵個人、立案團體、直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所自行參選，或可由政府機關（構）、立案法人、團體推薦長期深耕在地的人物及組織。

每類獎項預計徵選個人及團體各1名，得獎者個人與團體將獲頒獎金新台幣20萬元、獎座及得獎證書，並將擇期舉辦頒獎典禮公開表揚獲獎人員。即日起受理報名至5月31日截止。（編輯：管中維）1110428