更多編輯台推薦新聞：
台鋼雄鷹正式成為中職第6隊 主色系選綠色
運動

台鋼雄鷹正式成為中職第6隊 主色系選綠色

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》 快篩實名制上路 本土28日確診破萬2例死亡皆未打疫苗

防疫整理包》 快篩實名制上路 本土28日確診破萬2例死亡皆未打疫苗

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

文化部首屆社區營造獎 將頒4獎項傳承創新

2022/4/28 20:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北28日電）為了表彰社造工作者、民間團體、縣市政府及公所等公私部門及人員的貢獻與努力，傳承與創新，首屆「文化部社區營造獎」即日起受理報名，5月31日截止。

文化部今天發布新聞稿表示，由下而上的社造工作，為台灣民主及公民社會打下堅實的基礎，同時扶植並堅壯許多在地社區組織，成為台灣推動地方創生重要的利基。

文化部表示，期盼藉由「文化部社區營造獎」的頒發，對長期默默投入社造工作的前輩、先進表達誠摯感謝，更希望傳承社區營造經驗與價值，引領社區營造持續創新實踐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為傳承社區營造的核心價值，鼓勵全民在過往累積的基礎上，翻轉創新，以行動創生地方，文化部社區營造獎特別規劃「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」四大獎項，鼓勵個人、立案團體、直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市、區）公所自行參選，或可由政府機關（構）、立案法人、團體推薦長期深耕在地的人物及組織。

每類獎項預計徵選個人及團體各1名，得獎者個人與團體將獲頒獎金新台幣20萬元、獎座及得獎證書，並將擇期舉辦頒獎典禮公開表揚獲獎人員。即日起受理報名至5月31日截止。（編輯：管中維）1110428

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族