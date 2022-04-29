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藝FUN券使用率近9成 提醒民眾只剩一天

2022/4/29 21:19
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（中央社記者王寶兒台北29日電）文化部發行314萬份藝FUN券，明天就是最後一天使用期限。文化部今天在臉書發文，搭上「重慶森林」修復版上映熱潮，以經典「鳳梨罐頭」橋段，提醒民眾「把握最佳使用期限」。

文化部表示，截至4月28日止，藝FUN券已領券逾286萬份，領券率約91%，使用金額約15.2億元，使用率約89%。

由導演王家衛執導的電影「重慶森林」，近期於台灣上映4K修復版。片中演員金城武飾演的角色遭逢女友在愚人節提出分手，他從那天起每天買一罐5月1日到期的鳳梨罐頭，也將罐頭有效日期視為感情得以復燃的「有效期限」。

文化部今天在臉書粉絲專頁上表示，有人從分手的那天起，每天買一罐5月1日到期的鳳梨罐頭，「也有人從中籤的那天起，就忘記手中那張5月1日就過期的藝FUN券。」

文化部提醒，藝FUN券領取使用期限只到今年4月30日為止，藝FUN紙本券的超商領取時間，也只到4月30日當天晚上9時截止，就跟鳳梨罐頭一樣，5月1日即過期，請民眾把握最佳使用期限。（編輯：張芷瑄）1110429

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