台北國際書展辦不辦 文化部朝繼續辦理前進

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（中央社記者王寶兒台北11日電）台北國際書展實體展會已停辦2年，預計今年6月初回歸展場，但隨近日本土病例增多，再次掀起「停辦或延期」的討論，文化部長李永得今天表示，目前仍朝繼續辦理、加強防疫籌備。

李永得今天赴立法院專題報告並備質詢，會前他向媒體表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施尚未緊縮以前，文化部仍鼓勵大家正常生活、正常營運，「所以我們還是朝繼續辦理的方向來努力」。

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李永得說，不過文化部也會隨時聽取出版業者、尤其參展業者本身意見，文化部已請台北國際書展基金會在近2日密切了解約170家參展攤商本身意願，並了解若有人不願意辦的情況會是如何，文化部再最後判斷、滾動式討論。

李永得強調，目前文化部還是朝繼續辦書展、加強防疫辦理，鼓勵大家走出來，「其實全程戴著口罩，風險的確會比較低，比坐捷運還要低。」（編輯：方沛清）1110511