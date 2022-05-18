宜大再度發掘出文化遺物 推測已有400年歷史

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國立宜蘭大學5月10日起於校內「電資學院擴建工程」建築基地，先後發現3處墓葬、3具人骨及若干件文化遺物，推測年代距今約400年，可能與歷史記載的「擺厘舊社」遺址有關。（宜大提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年5月18日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）國立宜蘭大學今天表示，日前再度於校內一處基地發掘若干件文化遺物與3具人骨，推測年代距今約400年，可能與歷史記載的「擺厘舊社」遺址有關。

宜蘭大學發布新聞稿表示，校方5月10日起於校內「電資學院擴建工程」建築基地，先後發現3處墓葬、3具人骨與俗稱金鯉魚的陪葬魚形金屬編物、琉璃管珠（金珠）、環片、銅鈴、銅環等若干件文化遺物，目前仍持續進行搶救發掘作業。

校方指出，民國15年創建校時，就曾發現一批十三行文化舊社類型文物，年代距今約400年，極可能是口傳認知與歷史記載的「擺厘舊社」遺址。2000年與2006年進行校內建設工程施工時，再度發現一批考古文物，其中以墓葬出土的3件金鯉魚最特殊，另有7具人骨。

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宜大表示，校方向來重視校園考古遺址的歷史文化意涵，還設置「宜蘭農校遺址文化層」常設展示區，重現400年前噶瑪蘭族生活樣貌。

宜大指出，日前再度發掘出土的相關文物及人骨，有利於對蘭陽平原先民歷史人文的研究、了解。為善盡社會責任，已編列新台幣900萬元校務基金，全面搶救發掘，但適逢相關物價飆漲，加重校務財務負擔。有關考古遺址搶救發掘費用與未來校園博物館建設經費，希望能獲中央經費補助，助校方一臂之力。（編輯：李錫璋）1110518