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清領三進士特展 勾勒六堆客家歷史軌跡

2022/5/18 18:22（5/18 19:34 更新）
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客家文化發展中心在六堆客家文化園區推出「文青雁行－六堆文教與三進士特展」，18日正式開展，介紹六堆客家的3名進士－黃驤雲、張維垣、江昶榮熱心公益與推廣文教的積極作為。客發中心主任何金樑（右3）並與3名進士的後代合影。（客委會提供）中央社記者張雄風傳真 111年5月18日
客家文化發展中心在六堆客家文化園區推出「文青雁行－六堆文教與三進士特展」，18日正式開展，介紹六堆客家的3名進士－黃驤雲、張維垣、江昶榮熱心公益與推廣文教的積極作為。客發中心主任何金樑（右3）並與3名進士的後代合影。（客委會提供）中央社記者張雄風傳真 111年5月18日
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（中央社記者張雄風台北18日電）客委會表示，為響應今天「國際博物館日」，由客發中心於六堆客家文化園區所推出的清領時期客家三進士特展，為六堆客家勾勒出更完整的歷史軌跡。

今天是「國際博物館日」，客家委員會今天發布新聞稿表示，由客家文化發展中心在六堆客家文化園區推出「文青雁行-六堆文教與三進士特展」，介紹六堆客家的3名進士─黃驤雲、張維垣、江昶榮熱心公益與推廣文教的積極作為。

客發中心主任何金樑表示，此次三進士後代的家屬捐贈文物及共同參與客家研究工作，才有今天這樣貫穿古今文青報效家國的故事，也為六堆客家勾勒出更完整的歷史軌跡。

客委會指出，清領時期在台灣考取舉人及進士非常的不容易，要橫渡台灣海峽抵達福建及北京參加考試，考取舉人的客籍則有33名，其中六堆地區的舉人就有21名，而全台客籍進士就有4名，其中六堆地區則占3名，分別是黃驤雲、張維垣、江昶榮。

客委會提到，客家人重視耕讀傳家，不僅是對科舉文化的重視，更代表其對文字的珍視、知識的崇敬；因此在六堆地區伙房時常看到與「耕」、「讀」相關的門楣和棟對。

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另外，六堆還擁有全台灣唯一專祀韓愈的昌黎祠、保有敬字風俗文化等，直至今日，六堆地區仍持續重視教育與文化傳承，包含各類型的文教組織、豐富多樣的文化刊物、文化教育的活動慶典等。

客委會說，為了響應國際博物館日，22日也將舉辦「HAKKA嬉遊．好客來尞」六堆客庄串聯體驗活動，並且呼應今年度的主題「博物館的力量」，結合在地社團共同展現博物館的精神與力量，教導民眾體驗藍染、檳榔扇等。（編輯：陳政偉）1110518

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