叫我李永「瘋」 紙風車逆勢徵才獲企業支持

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）紙風車劇團因疫情取消演出近50場，但劇團不畏逆勢展開藝文人才招募計畫，希望對藝文有熱情的夥伴們加入。創辦人李永豐說自己是李永「瘋」，但也因為徵才行動深具意義，已獲企業界支持。

紙風車文教基金會今天發布新聞稿表示，紙風車劇團全方位招募「藝術行政」、「社群行銷」、「劇場技術」、「表演事務」4種不同專長的全職人員，並擴大招募「合作演員」，短短一週已有50多位人才報名。

紙風車文教基金會表示，紙風車一直思考，疫情從2020年開始影響全世界，紙風車可以為社會做些甚麼，2020年發起「紙風車返校日—線上劇場」徵1分鐘創意影片，讓演員們用自己的創意賺取生活費，爭取生存機會，共徵得444支影片，162支得獎，近百位劇場人獲獎金，渡過艱難的疫情時期。

紙風車也開辦3班「技術人才進修班」，主要關照對象為「劇場技術人員」，由劇團規劃課程，開放給劇場技術工作者報名，上課學員不僅無需繳交報名費，上課期間更能獲得獎學金鼓勵，生活無後顧之憂。

李永豐說，自己就是瘋子，從劇團工廠大火到疫情，演出又取消導致財務吃緊，「很多人問我怎麼敢這樣做？因為我叫李永『瘋』。」李永豐表示，希望能讓目前失業徬徨的年輕劇埸工作者，有暫時安頓的地方，利他就是利己，也為表演藝術界留住人才。

紙風車表示，歡迎對劇場工作並不了解的一般大眾來報名，紙風車同樣準備培訓課程，讓新進人員快速入門，期間全額支薪，一個月後進行考核，通過後即聘為正式職員。演員部分經過才藝、表演等項目甄選過後，將進行團訓、排練，安排演出，讓更多演員能在疫情期間充實自己。

紙風車的人才培育計畫引起了企業注意，町洋企業第一時間加入，和碩聯合科技董事長童子賢也以個人名義及公司力挺。

町洋企業董事長吳上財表示，他突然想到好像也很久沒進場看紙風車的售票演出，「我們年紀大了，可能沒辦法通過徵選，但可以略盡心力添一點柴火，捐助給基金會。」

童子賢表示，在聽聞紙風車經歷疫情仍堅持全方位培育人才，「我們打硬仗慣了，可以應付得來，而藝文界面臨黑暗期，看到紙風車能幫助藝術工作者，我們也應該共襄盛舉。」

2022紙風車文藝青年工作大隊招募自即日起至5月底，詳細資訊可看紙風車劇團臉書粉絲頁。（編輯：屈享平）1110519