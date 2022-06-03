新竹關西鎮范朝燈故居 審議通過指定古蹟

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣3日電）新竹縣關西鎮地方名人范朝燈故居，日前經新竹縣政府召開文化資產審議會，將故居範圍包括高平堂前堂左右橫屋等多處，通過為指定古蹟，是日治時期台灣建築史的代表作品。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，以「十子十登科」美譽傳頌鄉里的范朝燈，曾在日治時期任保正一職，並當選新竹縣第一、二屆縣議員。

竹縣府表示，范朝燈生前從事柑橘種植、蘭花培育成果優異，是當時關西園藝產業的重要推手，也熱心地方事務，協助捐募促成南河國小與石光初中建校，並鋪橋濟貧，廣施公益。

竹縣府指出，范朝燈教養10名兒子跨足法政、醫學、教育、農學等專業，因此以「十子十登科」美譽傳頌鄉里。本次由家族主動申請指定古蹟，紀念保存祖輩德澤，十分難得。

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新竹縣政府文化局長李安妤於稿中表示，指定古蹟範圍包括1930年興建的高平堂前堂左右橫屋、正前方半月池、模仿東京皇居二重橋的涵碧橋、1926年興築的范氏佳城，以及1936年由日本技師保坂氏設計的日式庭園。

李安妤指出，古蹟整體環境反應漢人風水觀念與自然庭園結合的特色，建築配置結合漢式傳統家屋與日式和風空間，庭園構築則反映日式風格，與受到日本文化影響的中式庭園，規模完整，是日治時期台灣建築史的代表作品。（編輯：郭諭儒）1110603