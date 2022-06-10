聽台灣建築說故事 「台灣建築史綱」有圖為證

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）建築做為一門學問，不只有技術知識，還包括歷史文化，建築學者、台北藝術大學名譽教授林會承表示，可惜近年台灣部分學校建築系對文史並不重視，恐將影響未來建築師的內涵。

林會承與徐明福、傅朝卿等建築學者合作撰寫「台灣建築史綱」，近期出版，書中600多張圖片與20萬字專文，為台灣建築史留下珍貴紀錄。

林會承接受中央社記者電話訪問時表示，台灣從日本時代開始，就在高等學校傳授專業建築知識，而且多將建築歷史文化視為專業基礎知識之一，這樣的傳統一直延續到戰後，然而到了21世紀，部分學校建築系所多以專業技術為主，對於文史並不重視。

林會承說，這個事實對於未來建築師專業品質可能造成明顯影響。他與幾名建築學者對此一現象深表憂心，因此於2017年發起撰寫「台灣建築史綱」計畫，歷時5年終於完成。

林會承表示，這本書不只是為專業者而寫，他希望所有關心建築的一般民眾也能看得懂，進而了解自己生活所在地的建築與歷史。

全書分為南島建築、荷西建築、漢式建築、西式建築、日式建築、現代建築等6個章節，涵蓋台灣自然與聚落環境、史前與歷史發展、建築著作、建築知識種類、台灣建築物件等內容，同時回顧台灣建築歷史發展特色及目前台灣建築領域相關問題。

林會承在書中也指出，從台灣建築歷史發展來看，傳統漢式建築為人類生活的主體，但在現代建築中，住家空間被簡化為物質生活的工具，「當建築空間不再以人為核心，而是以商業行為為主，對於人類本能也會造成影響。」

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至於建築高度的追求，書中指出南島語族及漢人時期建築物多採取1樓高度，只有少數的空間擁有夾層，日本時代逐漸出現稍高建築，如台北菊元百貨店、台南林百貨店可達5、7層樓高，到了2004年則有台北101擁有地上101層及地下5層樓高，「到底建築高度對於人類的生活有什麼幫助？甚至將會有什麼難題？值得社會人士加以思考與面對」。

特別的是，有關平埔族建築特色，目前現實環境幾乎看不到，書中特別從清代史料「采風圖」、「諸羅縣志」找多許多圖案，可見土台屋、浮腳樓等獨特建築形式，其中用來監視及防止外人入侵的「望樓」，彷彿宮崎駿動畫「魔法公主」所見畫面，十分奇特，亦可了解早期平地原住民因應台灣氣候及地形的生活習性。（編輯：張芷瑄）1110610