台南商滿生紀念館 修補縫合228事件傷痛

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台獨分子商滿生的孫女商毓芳在台南市中西區民權路2段租下一間老舊建築（中），裝潢修復作為「商滿生紀念館」，以行動緬懷228事件，並作為教育學子的基地。中央社記者張榮祥台南攝 111年6月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）都市規劃專家商毓芳今天在中西區一間老舊建築忙進忙出，點亮屋內「228商行」裝置，為明天開幕的「商滿生紀念館」作最後準備，以行動修補、縫合228事件帶來的深沉傷痛。

53歲商毓芳是台獨分子商滿生的孫女，她5月1日租下中西區民權路2段一間老舊建築，僅花1個月時間，就裝潢修復作為「商滿生紀念館」，以行動緬懷228事件，且作為教育學子的基地，共謀美好未來。

商家在台南舊城區算是望族，家族中人多是高級知識分子，商家在清領、日治時期取得鹽、麵粉、糖等專賣權，商滿生則出身於日治時期民權路元會境，父親是清朝光緒年間秀才，商滿生自幼學習漢文，中學後赴日本讀醫科，再轉讀東京帝國大學農業經濟。

留日期間，商滿生和楊逵、楊雲萍、高天成等人共組台灣新文化協會（後改為東京台灣青年社會科學研究部），曾任人民導報台南支局長、南英商工校長、候補市參議員等。

商滿生也曾和許丙丁、莊茂林、顏興等人在台南參議會舉辦「台灣省政治建設協會台南分會」大會，訴求實現民主政治；228事件後，商滿生因帶領學生遊行抗議，和湯德章等人以暴動首謀被逮捕，家族變賣家產以金條疏通，4年後順利返家。

不過，商滿生在228事件的經歷，成了深沉的傷痛，商家避而不談；商毓芳告訴中央社記者，當時奶奶為了營救爺爺，賣掉不少房產，換成金條後藏在小孩床底下，以便於隨時拿出來應變。

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因此，商家在台南舊城區民權路一帶的房產，有如過往雲煙，連商毓芳闢設「商滿生紀念館」，還得用租的；但商毓芳不以為意，在館內大談家族歷史和商滿生的過往，桌上一張張老相片，成了紀念館矚目的珍藏之一。

商毓芳說，228事件發生後，商家第三代的傷口不再那麼疼痛，但因家族避談，她於2005年遇到時任台灣文學館長林瑞明，才知道爺爺的故事，今年決定回到台南成立「商滿生紀念館」，希望以行動修補、縫合及緬懷過往，且透過紀念館的設立，追求歷史真相，深化民生。（編輯：謝雅竹）1110611