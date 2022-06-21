8表演團隊參加3國際重要藝術節 一起點亮台灣

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2022英國愛丁堡藝穗節將於8月5日至29日舉行，曉劇場將前往展演人性之作「潮來之音」，21日在文化部華山小客廳出席聯合行前記者會。中央社記者鄭傑文攝 111年6月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）台灣表演藝術團隊包括曉劇場在內等8團隊，在文化部支持下，將分別參加法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節以及德國知名舞蹈平台杜塞道夫國際舞蹈博覽會，一起用藝術點亮台灣。

文化部政務次長蕭宗煌今天在行前記者會上表示，沒有國際就沒有國家，「台灣一定要站在國際的舞台上，才能代表我們國家。」蕭宗煌表示，雖然受到疫情限制，但台灣不斷有新面孔，在國際舞台上展現自己的光芒。

蕭宗煌過去在文化部曾經擔任過巴文中心亞維儂藝術節的承辦人，負責台灣團隊與法國窗口，他今天感觸良多，「文化部一定會持續給予藝術家最大的支持，不只是掌聲，更要作為藝術家的墊腳石，讓藝術家繼續向上飛翔。」

文化部表示，外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節及杜塞道夫國際舞蹈博覽會都是國際知名藝術盛會，以國家隊形式支持台灣優秀團隊登上國際，與世界舞台接軌。

其中法國外亞維儂藝術節將於7月7日到30日舉行，台灣代表作品包括翃舞製作訴說相遇與分離的深刻之作「再見」、太古踏舞團關照靈魂和軀體存有之重製經典舞作「無盡胎藏」以及0471特技肢體劇場挑戰身體運用常規的「彼此彼此」。

適逢75週年的英國愛丁堡藝穗節則於8月5日至29日舉辦，台灣季將展演曉劇場窺視「情、愛、孤獨與存在」的人性之作「潮來之音」、周寬柔x安娜琪舞蹈劇場以水果作為隱喻探問情慾的TOMATO、舞鈴劇場追尋生命起源純粹的「生命之光」及翃舞製作以經過在台灣和法國巡演淬鍊出的「再見」與當地觀眾分享創作生命歷程。

2年一度的德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會，為當今歐洲及國際盛具規模的舞蹈博覽會，每次都吸引各國前往參展，今年於8月31日與9月3日舉行，台灣以Taiwan Online島嶼上線為題，設置台灣當代舞蹈多媒體展示攤位。

其中蒂摩爾古薪舞集獲選演出「去排灣」、TAI身體劇場獲選參與介紹新作Ita與AriAri，呈現台灣當代舞蹈的多樣藝術風采。

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法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節及德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會向來是藝術愛好者匯聚之地，也是各國表演團隊競演及劇院挑選節目的文化舞台。

文化部表示，這次獲選團隊以音樂、戲劇、舞蹈、特技及多媒體科技藝術，探究生命體驗、多元性別與身體思辨等議題，期盼藉由豐富多彩的演出作品呈現，向國際行銷台灣文化品牌。文化部也表示，期待各表演團隊展現台灣文化軟實力，建立國際交流網絡，持續深耕國際市場，並進一步建立人脈，拓展未來國際合作的無限可能。（編輯：張芷瑄）1110621

文化部支持表演團隊參加法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節及德國知名舞蹈平台杜塞道夫國際舞蹈博覽會，21日舉行聯合行前記者會，文化部政務次長蕭宗煌出席並致詞。中央社記者鄭傑文攝 111年6月21日