新港奉天宮媽祖遶境特展 呈現深刻在地宗教文化

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嘉義新港奉天宮30日起在嘉義市耐斯廣場購物中心舉辦「百年元宵 新生不息－新港奉天宮遶境特展」，展出新港奉天宮水噹噹義工團耗時18個月手工製作的元宵遶境公仔行列。中央社記者蔡智明攝 111年6月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義市30日電）新港奉天宮今天起在嘉義市耐斯廣場購物中心，舉辦為期1個半月的媽祖遶境特展，呈現台灣媽祖信仰文化，讓民眾了解在地宗教活動意涵，不再只是「拿香跟拜看熱鬧」。

新港奉天宮即日起至8月14日在嘉義市耐斯廣場六樓舉辦「百年元宵 新生不息－新港奉天宮遶境特展」，展出媽祖神轎、神袍、竹椅、獅鈕三獸足香爐、蓮瓣螭虎燭台、奉天宮百年北管「舞鳳軒」繡旗及已故油畫工筆名家王雙寬創作「百廟之王－新港奉天宮」。

新港奉天宮董事長何達煌接受媒體聯訪表示，COVID- 19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響國人生活，各項宗教活動不是縮小規模就是取消，希望藉由展覽來呈現台灣的媽祖信仰文化，讓民眾了解在地文化及宗教活動，不再只是「拿香跟拜看熱鬧」。

何達煌說，此次展覽也介紹新港奉天宮元宵遶境過程中重要文化程序，包括四年一度的十八庄遶境路線、新港奉天宮媽祖轎班會、武館與曲館介紹，以及由「新港奉天宮水噹噹義工團」耗時18個月手工製作的元宵遶境公仔行列。

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何達煌也談到王雙寬畫作「百廟之王－新港奉天宮」創作過程，921大地震奉天宮受損進行修護，當時正在進行「台灣百廟」系列創作的王雙寬，特別前來新港兩次，除觀賞極為用心精彩的彩繪、剪粘、交趾陶，更表示想以「新港奉天宮」為創作主題。

何達煌說，王雙寬關心在地宮廟與藝術文化值得肯定，因而提供百幅奉天宮各角落的照片給王雙寬參考，3年後這幅創作才完成，廟方還與王雙寬約定畫一幅奉天宮的俯瞰圖，但圖還未畫王雙寬已過世，這次特別展出王雙寬新港奉天宮畫作與更多朋友分享。（編輯：陳仁華）1110630