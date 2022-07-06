黃文擇紀念展開展 黃文章盼保佑布袋戲永流傳

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）「他的聲音永遠流傳於霹靂江湖裡…」霹靂布袋戲靈魂人物、「八音才子」黃文擇紀念展今天正式開展，哥哥黃文章哽咽盼弟弟若天上有知，能支持他們把布袋戲文化繼續延續。

黃文擇於6月中旬病逝，他是黃家布袋戲家族第4代成員、五洲園布袋戲創辦人黃海岱之孫、布袋戲「人間國寶」黃俊雄次子，與哥哥黃文章共同創立霹靂國際多媒體公司，一生為逾4000個角色配音、模仿40多種聲音，擁有「八音才子」美譽。

紀念展今天開幕，黃文擇遺孀蔡融涓、兒子黃滙峰、前副總統吳敦義、前立法院長王金平、文化部政務次長蕭宗煌、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、文策院院長李明哲、雲林縣長張麗善、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、歌手伍佰、荒山亮、導演九把刀、作詞人方文山等，逾200名政商文化各界人士到場致意。

「天下沒有不散的筵席，但我們江湖再見」，霹靂國際多媒體董事長、黃文擇的哥哥黃文章致詞受訪時，也多次難掩不捨情緒，憶起過去30幾年來創業艱辛，及兄弟倆編劇與配音搭配天衣無縫默契點滴，「感念我的弟弟，把他的一生奉獻給布袋戲，最後只交代我們一定要高興」。

黃文章坦言，生命有限、但精神可以永續，未來霹靂仍將一本初衷，把布袋戲文化推廣視為終身使命，因此計畫成立基金會，期待在政府與民間有志之士群策群力下，匯聚更多社會資源與力量，傳承台灣優美的布袋戲文化。

黃文章表示弟弟是聲音藝師，在台灣沒有人比得上他的聲音表現，是一人配音的最高境界，並哽咽祝福弟弟若在天上有知，「能支持我們把布袋戲文化繼續延續下去」。

儘管黃文擇已逝去，但霹靂從去年就開始培育新生代的配音員都已漸漸成熟，黃文章眼眶泛紅說，「在布袋戲配音上不會有什麼問題，但要配得比我弟弟好不大可能，畢竟這種所謂有才能、國寶級的人不多，若有不及之處，希望戲迷能接受，繼續支持台灣的布袋戲文化」。

和霹靂布袋戲合作16年、唱過近50首主題曲的歌手荒山亮表示，一進場就全身起雞皮疙瘩，因為看到以前工作時的手寫劇本，回憶立即湧上。荒山亮說，儘管後來因為合約關係沒再合作，還是很感念黃文擇大師曾給他的指導，「我一直覺得我是布袋戲的荒山亮，從來沒有離開過，如果布袋戲有需要我，還是會回來」。

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本次展覽除了展出黃文擇經典口白配音片段外，一樓以大師生平事紀為脈絡，講述其一生在布袋戲領域的努力與成就，以及其日常文物與家人的生活紀錄；二樓在展覽期間則輪播黃文擇大師的重要紀錄訪談影片，另有戲台互動體驗，邀請觀展者一起唸出霹靂經典口白「請繼續收看黃文擇布袋戲」。

「咱 江湖再見」八音才子黃文擇紀念展，即日起至17日在影視聽中心免費開放參觀。（編輯：方沛清）1110706