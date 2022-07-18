台北國際合唱音樂節重開大門 迎接疫後新世界

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）睽違2年，TICF22台北國際合唱音樂節將於今年7月底登場，邀請到菲律賓民答那峨大學合唱團訪台，該合唱團曾獲2017年韓國釜山國際合唱音樂節暨比賽大獎賽總冠軍，將以南島歌唱迎接疫後新世界。

台北愛樂文教基金會今天發布新聞稿表示，TICF22台北國際合唱音樂節閉幕音樂會將演出「布蘭詩歌」，邀請旅德台灣指揮林勤超回台，率領台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團、台北愛樂青年管弦樂團一起演出。

民答那峨大學合唱團發跡於菲律賓南島，集結民答那峨大學內優秀歌唱菁英，橫掃多項國際賽事大獎，除了韓國釜山國際合唱音樂節總冠軍之外，2018年也拿下日本第一屆東京國際合唱比賽混聲組與室內合唱組第一名，是亞洲近年備受矚目的新興合唱團。

音樂節也邀請國際指揮來台指導，包括來自匈牙利、也是台北國際合唱音樂節長年的駐節指揮大師嘉保．豪勒隆（Gabor Hollerung），以及美國韓德爾與海頓協會常任指揮安東尼．特列切克-金（Anthony Trecek-King），這次將分別擔任指揮大師班及青少年節慶團導師以及舉辦2場線上合唱講座。

今年音樂節集結多組各具風格的在地優質團隊，展現台灣合唱音樂豐富多元的樣貌，其中包括歐開合唱團、蝦米視障人聲樂團、新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團、木樓合唱團、迎曦女聲、青韵合唱團、微光合唱團。

線上音樂會也邀請到烏克蘭、印尼、西班牙巴斯克自治區、波蘭、愛爾蘭等地首屈一指的合唱團共襄盛舉。

TICF22台北國際合唱音樂節將於7月30日至8月7日舉行，帶來5場實體音樂會、4場線上音樂會、3項實體營隊課程、2場線上合唱講座，以及線上形式的台北國際合唱大賽。詳情請洽台北國際合唱音樂節官網www.ticf.tw或Facebook粉絲專頁。（編輯：張雅淨）1110718