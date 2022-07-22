木雕藝師陳啓村「入木三分」 匠人魂表彰工藝成就

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（中央社記者張榮祥台南22日電）中華文化總會今天在南美館2館發表「匠人魂」系列影片第35集「入木三分」，頒發錦旗給影片主角「人間國寶」木雕藝師陳啓村，表彰他在木雕工藝傑出成就及文化創作傳承。

中華文化總會紀錄台灣百工百業，「匠人魂」系列影片走訪全國，彰顯台灣職人精神；第35集「入木三分」影片今天在台南市美術館2館發表，影片主角是獲文化部登錄為重要工藝保存者的「人間國寶」木雕藝師陳啓村，文總副會長江春男頒發錦旗給陳啓村。

江春男表示，台灣工藝界受到中國、東亞、南島文化影響，在國際上也具有特色，台灣要對自己的文化有信心，未來不管遇到什麼困難，也能在國際上抬頭挺胸。

台南市長黃偉哲也說，陳啓村的成就，不是在巷弄，而是在全國，他希望陳啓村的作品能到美國大都會博物館、法國羅浮宮等展出，也盼讓更多匠人、職人共同打造台南古都。

文總發布新聞稿指出，「入木三分」呈現陳啓村「從技進藝，從藝入道」的匠師歷程，表彰陳啓村在木雕工藝傑出成就及文化創作傳承的熱忱。

現年59歲的陳啓村出生於台南，14歲起學習傳統神像雕塑，進而成為福州派粧佛代表性的匠師之一，24歲成立雕塑工作室，37歲獲國立傳統工藝獎，1989年成為第一屆奇美藝術獎得主，2019年獲文化部傳統木雕重要匠師保存者登錄，成為傳統木雕最年輕「人間國寶」，2020年更獲國家工藝成就獎，最近也獲推選為「台灣工藝聯盟總會」的總會長。

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陳啓村學徒時期前3年，多做一些打掃、應對進退的工作，直到第4年才真正接觸基礎雕刻，專心鑽研工藝。出師後，更展開全台神佛像踏查之旅，臨摹作品，掌握前輩匠師的技巧與構圖。

此外，陳啓村也鑽研西方美學的素描、西畫、現代雕塑等領域，學習人體結構知識與現代藝術創作手法，陳啓村說：「一件能感動別人的就是好作品，在感動別人之前要先感動作者本身，要先感動自己，這個才是一件好作品」。（編輯：郭諭儒）1110722