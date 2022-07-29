台北國際合唱節開幕 原民國小唱出清澈童聲

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2022台北國際合唱音樂節29日上午在台灣博物館舉行開幕嘉年華，新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團穿起原民服飾到場獻唱，為活動揭開序幕。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日

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（中央社記者趙靜瑜、實習記者顏翊昕台北29日電）一掃疫情停辦的感傷，台北國際合唱音樂節今天舉行開幕記者會，邀請新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團以美聲開場，清脆的泰雅童音加上可愛的肢體動作，一首「我懷念的朋友」立刻吸引全場。

台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲表示，今年台北國際合唱音樂節採實體、線上雙向並行，將帶來5場經典音樂會、4場線上音樂會、4場午間音樂會、1場交流音樂會、3項實體營隊課程、2場線上合唱講座，以及台北國際合唱大賽11場線上賽事，讓合唱藝術再度回到樂迷身邊。

這次音樂節邀請了「菲律賓民答那峨大學合唱團」（The University of Mindanao Chorale）來台演出。這個團體曾獲多項國際大獎，不過因為簽證及相關安排要比過去花上更多時間，一度以為無法成行，最後一刻終於趕上演出。

除了菲律賓民答那峨大學合唱團之外，今年重頭戲還包括歐開合唱團、蝦米視障人聲樂團、新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團、木樓合唱團、迎曦女聲、青韵合唱團以及微光合唱團，他們將演出多首當代經典作品，原住民古謠及流行金曲，帶觀眾體驗多元的人聲魅力。

今年是台北愛樂合唱團創團50週年，旅德指揮家林勤超將帶領台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團、台北愛樂青年管弦樂團共同演出狂野震撼的史詩鉅作「布蘭詩歌」，參與演出的還包括女高音范孟帆、男高音王典與男中音陳翰威。28日第一天排練，全團都被林勤超嚴肅又幽默的指揮風格迷倒，台灣樂迷也可在這場音樂會上親自感受林勤超的指揮魅力。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，為了防疫，參與的團員音樂家每天快篩，一有兩條線立刻回家，大家長合唱前輩杜黑現在更是足不出戶，希望可以順利參與音樂節演出。

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除了實體之外，合唱音樂節也將同步舉行線上節目，有來自烏克蘭、印尼、西班牙巴斯克自治區、波蘭、愛爾蘭等6支合唱團合作演出；「台北國際合唱大賽」分組賽事的各冠軍隊伍，也將在音樂節期間角逐總冠軍榮銜。

今年為持續推廣合唱音樂，音樂節期間也將於國立台灣博物館、艋舺教會、聖多福天主堂等地舉行免費午間音樂會，歡迎民眾聆賞。台北國際合唱音樂節自即日起8月7日舉行，地點在台北國家音樂廳以及台中中山堂等地。（編輯：屈享平）1110729

2022台北國際合唱音樂節29日舉行開幕嘉年華，新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團到場獻唱，嘹亮歌聲迴盪在台博館大廳。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日

2022台北國際合唱音樂節開幕嘉年華29日在台灣博物館舉行，新竹縣嘉興國小暨義興分校合唱團會中獻唱，純淨美聲感動現場眾人。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日

亞洲最大合唱慶典「台北國際合唱音樂節」邁入第20屆，29日在台灣博物館舉行開幕嘉年華，為期10天的音樂節將為樂迷獻上多首當代經典合唱作品，引領觀眾體驗多元人聲魅力。中央社記者鄭清元攝 111年7月29日