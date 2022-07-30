全國美術展國美館登場 展出逾百件得獎作品

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國立台灣美術館30日舉辦「111年全國美術展」頒獎典禮暨開幕式，文化部長李永得（右）出席表示，雖然疫情衝擊文化產業包括視覺藝術，但眾人在疫情期間仍埋首創作，待疫情過後能量就展現。中央社記者趙麗妍攝 111年7月30日

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）國立台灣美術館今天舉辦「111年全國美術展」頒獎典禮暨開幕式，總計125件得獎作品。文化部長李永得表示，雖然疫情衝擊文化產業，但大家仍埋首創作，疫情過後能量就會展現。

國立台灣美術館今天舉辦「111年全國美術展」頒獎典禮暨開幕式，透過公開儀式恭賀、肯定並鼓勵所有得獎者。經過初、複審評審作業，評選出11類別的金牌獎、銀牌獎、銅牌獎共33件，以及入選作品92件，總計125件得獎作品。

文化部長李永得致詞指出，一年一度的全國美術展，收件將近1000件，此次作品比前一年更多，顯見過去在疫情期間，大家仍努力創作，雖然疫情衝擊文化產業包括視覺藝術，但大家仍埋首創作，疫情過後能量就會展現。

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國美館以文字稿指出，「111年全國美術展」共分為11類別徵件，包含水墨、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、雕塑、攝影、新媒體藝術及綜合媒材類，吸引全國各地藝術創作者的熱情參與、競逐切磋，其中以油畫類、攝影類、水墨類投件最為踴躍。

經評審後，共有125件作品脫穎而出，其中篆刻類劉冠意及版畫類黃得誠，連續3年獲得同一類項前3名，榮獲「免審查獎」殊榮；另外還有6名受邀參展的「免審查獎」得主作品，總共131件作品。（編輯：陳政偉）1110730