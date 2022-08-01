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台中國際動畫影展 短片競賽入圍名單公布

2022/8/1 17:01
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）2022台中國際動畫影展「短片競賽」入圍名單今天公布，台中市影視發展基金會表示，共有61部作品從3014件參賽作品中脫穎而出，角逐總獎金新台幣120萬元的獎項。

2022台中國際動畫影展將於9月23日至28日在台中新光影城登場，主辦單位台中市影視發展基金會今天公布 TIAF「短片競賽」入圍名單，其中不乏已獲奧斯卡金像獎、法國安錫動畫影展等國際影展提名肯定的作品，也有台灣本土動畫創作者作品一爭高下，共同角逐總獎金120萬元的獎項。

台中市影視發展基金會指出，今年競賽徵件網羅來自106個國家及地區的動畫短片，報名參賽總數高達3014件，再度創下歷年新高紀錄，也是台灣年度動畫類競賽徵件數量最多的影展。

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影視發展基金會表示，入圍61部作品當中，除了獲得奧斯卡金像獎、法國安錫動畫影展提名肯定的國際作品外，台灣本土動畫創作者也大放異彩，共有11部作品入圍，包括導演吳德淳新作「當鯨魚游上沙灘」、去年拿下台灣首獎的新銳導演楊子新的新作「伏流」、曾獲學生奧斯卡銀獎的導演余聿新作「島影」等。

指導單位台中市政府新聞局表示，今年競賽片單題材多元，涵蓋驚悚、奇幻、溫馨、寫實等類型，所有入圍作品都會在影展期間放映，影迷們千萬別錯過，影展期間也設有開放觀眾票選的「觀眾人氣票選獎」，以及由兒童小小評審團選出的「最佳兒童短片獎」，喜歡動畫的大小朋友們快來支持這些優秀作品。（編輯：陳仁華）1110801

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