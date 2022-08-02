金馬影帝陳以文化身講演者 舞台挑戰聲線情感變化

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2022台北藝術節將推出影像與表演交融的節目「不知邊際、不知所謂事件」，講演者與25名表演者一同向觀眾展現時間、影像與表演現場的相互關係。（北藝中心提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月2日

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）交融現場藝術、影像與講座展演的相互關係，金馬影帝陳以文與影像導演李奧森合作演出，2022台北藝術節節目「不知邊際、不知所謂事件」陳以文化身講演者，挑戰聲線與情感變化。

陳以文表示，這次演出最大的挑戰之一，就是如何把一篇近乎散文詩的內容，說得引人入勝，減去過多的表演技巧，回歸最本質的表達。

台北表演藝術中心今天發布新聞稿表示，在「不知邊際、不知所謂事件」，陳以文一方面為導演李奧森的作品發聲，另一方面也擔任引導觀眾聆聽的講演者，與25名表演者一同向觀眾展現時間、影像與表演現場的相互關係。

陳以文表示，他與李奧森過去完全不認識，但從李奧森過往作品與這次大綱中，看見創作上無法被歸類的企圖心，於是答應演出，「我覺得這是一個不一樣的作品，不一樣本身就是必要的存在，所以我決定加入。」

陳以文從台北藝術大學前身國立藝術學院戲劇系畢業後，不僅擔任已故導演楊德昌的副導，自己也時有舞台劇的導演作品及表演作品。

李奧森過去曾走過泰國、西伯利亞，駐村紐約、墨西哥、日本與澳洲等地，將社會實驗的行動融入創作，以實驗電影作品獲得國際影展青睞。2008年以鬼丘鬼鏟為代號，開始進行群體性藝術實驗，2017年以作品「立黑吞浪者」獲得第15屆台新藝術獎視覺藝術大獎。

「不知邊際、不知所謂事件」從2018年開始在北藝中心支持下，得以階段性逐步發展，這個節目從李奧森近年3部影像作品出發，加入今年5月在墨西哥進行拍攝的首映作品，表達對政治、國家、邊界、暴力、災難的觀察和深思。

台北藝術節節目「不知邊際、不知所謂事件」將於8月5日及6日推出，地點在台北中山堂中正廳。（編輯：郭諭儒）1110802