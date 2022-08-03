獲文策院支持 音樂劇「夢幻愛程」9月定目開演

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）紐約外百老匯上演最久的音樂劇「夢幻愛程」9月將在松山文創園區舉行定目劇演出。這齣音樂劇同時也獲文策院「文化新創加速器」計畫協力支持，希望能帶動音樂劇發展。

華文音樂劇公司今天舉行記者會，負責人郭柏毅表示，「夢幻愛程」（The Fantasticks）是全世界最長壽的音樂劇，同時也是紐約外百老匯史上連演時間最長的音樂劇，1960年在美國紐約首演，至今已在全球超過68個國家與地區上演，也曾改編成電影。

郭柏毅說，期望透過國際劇目的長檔期試驗，不僅提供觀眾更多元的節目選擇，同時在長期演出當中，推動音樂劇商業化，並給予人才更完善的產業環境。這次華文音樂劇不但參與文策院「文化新創加速器」計畫，也拿到書航投資公司認同，擔任聯合出品製作，希望可以逐步形塑音樂劇產業鏈。

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「夢幻愛程」演員陣容堅強，包括台裔百老匯歌手楊呈偉、藝人聶雲以及劉子銓、蔡松廷、藍紫綾等多位台灣藝人參與，由曾慧誠執導。更特別的是，此劇將在松山文創園區創造「咖啡酒館」沉浸感場域氛圍，劇中角色將化身酒館人員，時而穿梭在舞台及觀眾席，場外也會有各式精緻小點及飲品可以選擇。

音樂劇「夢幻愛程」將於9月23日至11月13日演出，地點在松山文創園區。（編輯：陳仁華）1110803