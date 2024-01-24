「囍宴」音樂劇國際共製 台、美硬底演員齊聚

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）由名導李安經典電影「囍宴」（The Wedding Banquet）改編音樂劇，今年5月將在台灣首演，包括百老匯明星麥特‧辛格勒德克，美聲歌手閻奕格與張擎佳等國內音樂劇好手共同演出。

華文音樂劇公司今天發布新聞稿表示，音樂劇「囍宴」是美國少數華人題材的音樂劇，以百老匯音樂劇創作形式，詮釋李安電影原作華人的家庭倫理觀點，2003年在台灣及美國首演，反應熱烈。

2003年版本由台裔百老匯明星楊呈偉、東尼獎得主布萊恩．約基（Brian Yorkey）、好萊塢劇作家麥特．艾迪（Matt Eddy）及國際作曲大師伍迪．朴（Woody Pak）共創。時隔多年，「囍宴」音樂劇再度重啟製作，由華文音樂劇公司集結原班創作團隊，以當代視角改寫全新版本。

華文音樂劇公司執行長郭柏毅表示，這次全新編寫超過30首原創歌曲，並邀美國百老匯資深導演戈登．格林伯格（Gordon Greenberg）執導，編舞家艾蒙．佛利（Eamon Foley）擔綱編舞。戈登作品曾獲英國戲劇界最高榮譽奧立佛獎提名，作品「搖滾之心」（Hearts of Rock and Roll）今年春季將在百老匯首演。

郭柏毅表示，這次「囍宴」音樂劇男主角由曾參與百老匯音樂劇「悲慘世界」、「西城故事」、「女巫前傳」等劇巡演的百老匯演員麥特．辛格勒德克（Matt Shingledecker）擔綱，歌手閻奕格出演女主角，劇場資深演員羅北安、金鐘獎女星苗可麗都將參與演出。

台灣音樂劇演員李少榆、周家寬、張芳瑜、張擎佳、陳希瑀、陳奕均、康雅婷、黃奕豪、黃匯森、薛定洲與藍紫綾等，也將在音樂劇中挑起演唱重任。

「囍宴」音樂劇5月24日起在台北表演藝術中心首演，9月移師至高雄衛武營國家藝文中心演出。（編輯：李亨山）1130124