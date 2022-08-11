繪本作家布瑞格斯逝 信誼：「雪人」感動數代人

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（中央社記者陳至中台北11日電）英國繪本作家布瑞格斯於8月9日去世，享壽88歲。信誼基金會今天說，布瑞格斯的「雪人」述說友情與失去，感動數代人，改編動畫每年都會在英國播出，成為耶誕象徵之一。

英國廣播公司（BBC）報導，以1978年出版的經典作品「雪人」（The Snowman）聞名的布瑞格斯（Raymond Briggs），家屬證實在家中辭世，享壽88歲。

信誼基金會今天發出新聞稿，懷念布瑞格斯創造的一系列深受讀者喜愛的角色，其中最受歡迎的就是帶著綠色帽子、圍巾，有著一枚橘色鼻子和彎彎嘴巴的「雪人」。這本繪本於1978年出版，1979年獲得波士頓環球號角圖畫書獎，時至今日，全球銷量已超過850萬冊。

繪本「雪人」藉著一幅幅彩色鉛筆畫，讓孩子靜靜體會小男孩和雪人之間溫馨的友誼。布瑞格斯刻意塗出朦朦朧朧的效果，讓讀者有一種如真似夢的感覺，分不清小男孩究竟是在夢裡，還是雪人真的從冰天雪地裡走出來了。

書中最後一幕，雪人融化在清晨的陽光裡，男孩悵然若失地站在一旁。如今，繪本作家也離開了人世，留給世人無限惋惜。

信誼基金會指出，1982年「雪人」被BBC改編製作成動畫片，從此成為英國每年耶誕節都會播放這部26分鐘的動畫，成為耶誕節的象徵之一。

上誼文化總編輯劉維中表示，布瑞格斯從不避諱在作品中向孩子表達「失去」和「死亡」等主題，他認為雪人融化、父母去世、花朵凋謝，都是生活的真相，並非需要避諱的黑暗。

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布瑞格斯於2019年出版的最後一部作品「熄燈之時」，更是直面自己的衰老。在書中，他想像未來的鬼魂來到他的房子遊蕩，幽默地說：「這裡從前一定住過一個傻乎乎的老傢伙，留著長髮，裝作喜歡藝術，專門給孩子畫圖畫書。」

劉維中指出，布瑞格斯即便在揚名後，也沒改變簡單質樸的生活，形容自己是個脾氣暴躁的老頭，不喜歡置身熱鬧，晚年還會去二手商店買衣服。對他來說，作品暢銷的意義，只在於能夠被更多人閱讀，故事能被兩代人喜愛，就是對作家最大的肯定和褒揚。（編輯：管中維）1110811