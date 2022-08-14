屏東青少年戲劇夏令營 6天魔鬼集訓拉筋痛到哭

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）經過6天魔鬼集訓，紙風車劇團攜手屏東縣政府舉辦的青少年戲劇夏令營今天舉行成果發表會，有學員拉筋痛到當場落淚，甚至想放棄；更多學員在高壓力磨練中找到志同道合的夥伴。

紙風車劇團團長任建誠在紙風車發布的新聞稿中表示，今年暑假開始，屏東啟動「表演藝術扎根戲劇人才培育計畫」，用在地人才說在地故事，進行戲劇教育與文化的育成，這也是紙風車首度在屏東開設戲劇課程，將累積多年在台灣各地藝術推廣的經驗與能量，用戲劇培育屏東在地人才與培養藝術能量。

任建誠分享，這次夏令營活動共有22名對於藝術表演與戲劇有興趣的學生報名參加，這些學生來自於屏東高中、屏東女中、屏榮高中、明正國中、屏東大同高中等當地學校，其中年紀最小的只有12歲。

任建誠表示，紙風車創辦人李永豐推動文化藝術扎根工作不遺餘力，這個理念與屏東縣長潘孟安推動文化在屏東藝術扎根想法不謀而合，雙方合作共同將藝術的種子遍灑在國境之南。

「屏東青少年戲劇夏令營」的學員6天課程以肢體開發、藝術形式體驗的即興表演、劇場實務演出課程為主軸，循序漸進地進行肢體開發、暖身與拉筋、學習默劇、黑光劇、幻燈劇、雜物偶劇等密集課程，學員要接受3分鐘即興創作的考驗，最後在屏東演藝廳實驗劇場完成成果演出。

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為了讓這些孩子能接觸在地文化，課程中還邀請屏東「原緣文化藝術團」藝術總監董筱君帶領學員學習排灣族歌舞，課程最後學員以「我屏東我驕傲」為主題，學員分組討論、資料查詢，傳達青少年對屏東的印象與觀感。

在成果呈現時，演出生活經驗的「飲料店趣事」、「吃飯第一名」、「前女友婚宴」讓觀眾笑聲不斷，「小口袋」及「黑光劇」專業的表現讓家長驚豔，學員呈現各種不同「我屏東我驕傲」的演出觀點時，也能讓觀眾感受學員對家鄉的認同和自信。（編輯：管中維）1110814