國際博物館大會前進布拉格 台灣組團秀原生力

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（中央社記者王寶兒、實習記者顏翊昕台北16日電）第26屆國際博物館大會今年將於捷克布拉格登場，中華民國博物館學會呼應大會主題「博物館的力量」，以「原生力量．源自台灣」精神打造台灣館。

中華民國博物館學會今天上午於國立台灣博物館南門園區舉行行前記者會，包含台博館館長洪世佑、國父紀念館館長王蘭生、朱銘美術館館長賴素鈴等公部門、民間博物館代表也共襄盛舉，如同台灣博物館界同樂會。

中華民國博物館學會理事長、文化部政務次長蕭宗煌表示，國際博物館協會（ICOM）匯聚來自138個國家地區的博物館重要國際組織，ICOM在2004年首度前進亞洲舉辦大會，台灣博物館界在此之後便有計畫性的參與大會。

ICOM大會每3年舉辦一次，蕭宗煌表示，ICOM大會2019年在日本京都舉辦，因地點近，台灣博物館界參與的人也多，最終有60多篇論文於當年ICOM大會發表，最終也由學會集結出版。今年ICOM大會在布拉格，則有30多篇論文和一些海報將於ICOM大會分享。

此外，蕭宗煌表示，自己於今年ICOM大會結束後，也將按照任期制度卸下中華民國博物館學會理事長一職，學會的定位是台灣博物館界與國際組織接軌的窗口，今年共有國際博物館典藏委員會（COMCOL）、現當代美術館委員會（CIMAM）、博物館建築暨技術委員會（ICAMT）年會，希望未來有更多人能爭取這些年會於台灣舉辦，讓台灣在後疫情時代與國際接軌。

今年ICOM大會台灣主題館共包含「包容：永續之力」、「使命：社群與公眾之力」、「遠見：領導之力」、「傳遞：科技之力」等4大議題。此外，各展館透過8K影像、360度及720度環景展示原生文化與科技的連結。

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除公私立博物場館參與外，文化部、教育部、外交部、國立故宮博物院、客委會客家文化發展中心今年也協力支持ICOM大會台灣主題館。例如故宮將展出3D「集瓊藻」的多寶格互動裝置，故宮行銷業務處長徐孝德表示，希望藉此展現數位科技如何應用於博物館領域，並讓國際看見台灣數位科技的境界。

第26屆國際博物館大會將於8月20日至28日在捷克布拉格登場。（編輯：張雅淨）1110816