首屆台灣探戈音樂節登場 11場演出展現激情憂傷

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）第一屆台灣探戈音樂節TTMF 2022從8月起登場，以11場演出展現探戈音樂的豐富文化內涵，也透過音樂節將台灣重要探戈音樂團體齊聚一堂，展現探戈音樂的魅力。

策展人吳睿然可以說是台灣第一代學習探戈音樂主要樂器班多鈕手風琴的音樂家，他今天接受中央社專訪時表示，探戈雖然就是四拍子音樂，但是千變萬化，班多鈕手風琴音色有一種「激情的憂傷」，很吸引他，「雖然探戈音樂是小眾，但透過音樂節的舉辦，吸引更多同好一起做喜歡做的事情。」

吳睿然出生於菲律賓，政大心理系畢業後出國，拿到維也納國立音樂暨表演藝術大學作曲碩士，並赴法國巴黎鑽研班多鈕手風琴。作品悠遊於現代、實驗、古典、爵士、流行、國樂及探戈，曾入圍金馬獎及金曲獎，也為歐亞各地藝術季、音樂會，展覽會演出。2015年創立 Twango樂團做世界巡迴。

吳睿然表示，這次音樂節對象是一般大眾，除了演出之外，也有導聆跟講座，「探戈音樂跟爵士樂一樣，都還在發展之中，透過各種不同文化的融入，每個探戈樂團都有自己獨特的個性。」吳睿然說，探戈有趣的地方就在於探戈不是純種文化，可以跟很多外來文化作對話跟交流。

這次參與的團體也都有自己的特色，像古典出身的吳詠隆將以探戈三重奏形式演出「孕育探戈的大河口與小酒館」，回到探戈的源頭。A Touch觸動探戈樂團則將帶來「舞池裡外的探戈音樂」，上半場將演出作曲家皮亞佐拉的音樂，中間則穿插探戈舞蹈與體驗，緊接聆聽傳統舞會的探戈。

純粹探戈樂團則以台灣樂曲為主，加上探戈的編曲與演出，帶來阿根廷探戈與台灣經典的交流。Circo樂團也將與原住民歌手巴奈合作，演出「愛是甚麼」音樂會。

吳睿然自己也會有一場「百年不孤寂─吳睿然作品發表會」，就像是自己的人生演出，菲律賓出生，台灣成長，維也納求學，娶了日本太太，最愛的居然是遠在地球另一端的探戈音樂，「我的人生有點漂泊，但探戈音樂接住了我很多憂傷。」

作品發表會演出曲目包括吳睿然從小聽到大的菲律賓民謠No te vayas de Zamboanga，來台灣定居之後聽的童謠「草螟鬥雞公」，阿根廷探戈經典「歸來」、「傷感米隆加」以及為電影「當愛來的時候」配樂曲「八萬五千六百三十七」等等，母親跟兩個弟弟也將上台齊唱。

「探戈音樂的本質就是愛跟憧憬，這一點一直深深吸引我。」專程從維也納返國籌備與演出，吳睿然表示，探戈音樂至今歷史超過500年，經歷不同年代至今依然存在，也在台灣生根發芽，「第一屆能夠邀請到這麼多好友齊聚一堂，我想我不寂寞。」

第一屆台灣探戈音樂節TTMF 2022將從8月起到11月登場，地點在台大藝文中心雅頌坊。（編輯：吳協昌）1110816