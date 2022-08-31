新編鍾肇政全集出版 客委會盼留下台灣文學紀錄

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文化部長李永得（右起）、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦等人31日共同出席「新編鍾肇政全集」新書發表會，並共同進行揭幕儀式，正式宣布新書出版。中央社記者張雄風攝 111年8月31日

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（中央社記者張雄風台北31日電）客委會今天表示，希望透過「新編鍾肇政全集」，為台灣文學發展過程留下完整紀錄；主委楊長鎮說，鍾肇政不只是作家，還是客家運動的啟蒙者，他寫出了鄉土的故事、人民的聲音。

文化部長李永得、客委會主委楊長鎮、桃園市長鄭文燦及多名文學界人士今天共同出席「新編鍾肇政全集」新書發表會。

李永得表示，最初是在鍾肇政的生日宴會上，時任客委會主委的他與鄭文燦承諾要幫鍾肇政進行著作新編，終於在今天發行；鍾肇政對客家、台灣文化的重要性不用多談，感佩鍾老對於客家文學、客家人的論述及貢獻，是他最尊敬的前輩。

鄭文燦補充，民國93年曾出版「鍾肇政全集」、距今近20年，希望新編全集出版後能告慰鍾老遺願；他形容鍾肇政「筆耕一生、著作等身」，非常認真創作，作品也很多，詮釋台灣、客家的精神；出版前與客委會花很多時間整理日記及過去的素材，現在總算完成，預計今年10月還有電子版。

楊長鎮致詞時有感而發說，1988年「還我母語運動」後，鍾肇政提出「新客家人」理論，主張過去客家人講究傳統與歷史光榮，但作為現代人，應該積極參與台灣的本土化、民主化，建立客家人在台灣歷史中的定位。

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楊長鎮提到，鍾肇政身為客家人，對客家人有感情，對台灣也有感情，他曾經說過，鄉土文學就是台灣文學；鍾肇政不只是作家，還是客家運動的啟蒙者，寫出了鄉土的故事、人民的聲音。

客委會表示，本次補助桃園市客家事務局重新出版「新編鍾肇政全集」歷時2年時間，由鍾肇政之子鍾延威擔任主編，不但加入目錄、分類，更製作檢索、體例，撰寫序文及解說等，並於每套全集加入防偽雷射標籤，足見這套書的珍貴與典藏價值，希望藉此向台灣文學國寶級作家鍾肇政致敬，同時為台灣文學發展過程留下完整的紀錄。（編輯：張芷瑄）1110831