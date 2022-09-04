舞台劇我為你押韻情歌Revival 唱出情傷與告別

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舞台劇「我為你押韻－情歌Revival」以90年代流行情歌組曲出發，淚中帶笑唱出都會男女剪不斷、理還亂的愛情習題，9月23日至25日將在台北國家戲劇院演出。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）由導演楊景翔、編劇馮勃棣聯手打造的舞台劇「我為你押韻－情歌 Revival」累積加演破百場，即將重新推出。楊景翔說今年演完要再繼續演出的機會不大，邀請觀眾與這齣劇一起告別。

楊景翔在記者會接受媒體訪問時表示，由於這齣舞台劇的編制比較大，今年演完，這齣戲要再繼續往下走比較困難，「我想我也是在跟我自己某一個階段告別，希望這個告別是歡喜的，邀請觀眾跟我們進劇場一起度過。」

「我為你押韻－情歌 Revival」以90年代流行情歌組曲出發，淚中帶笑唱出都會男女剪不斷、理還亂的愛情習題，自2011年首演至今，累積加演破百場，成為近十年最受歡迎的舞台劇之一。

楊景翔表示，愛情本身是詩意的，他想呈現的不只是娛樂性，而是愛情在人生裡到底可以有哪些更深的寓意，「每一段感情中的相遇、相識、相知、相戀、相殺，都可以是值得一再回憶、脫口而出的流行歌曲。」

楊景翔說，這3年因為COVID-19疫情壟罩，劇場工作很辛苦，「比起10年前的押韻，跟10年後遇到嚴峻的時刻的我，這次又讓我找到做劇場的那種動力，可以跟觀眾在劇場裡面一起歡笑，一起感受年輕時候的愛情故事。」

「我為你押韻－情歌 Revival」是鬼才編劇馮勃棣的創作，曾榮獲第11屆台北文學獎，描述失意編劇遇見一名神秘女子，經歷巧遇、動心、試圖相戀又悽慘失戀的愛情故事，在相互探試的過程中，試圖找尋過去隱動的生命線索。

馮勃棣表示，這是一齣愛情療傷輕喜劇，「當年寫這齣戲是為自己療傷，也藉以向一段感情好好說再見，這可以說是青春年少的一場告別儀式。」

全劇運用雙線敘事，男女主角時而成為虛構故事主角，時而回到現實生活情境，搭配劇中押韻、雙關語的犀利幽默台詞，大談「羅密歐與茱麗葉」、「大師兄與小師妹」、「志明與春嬌」等搞笑經典愛情戲中戲，帶領全場觀眾隨劇情起伏，大笑開懷。

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本劇由金鐘獎最佳女配角孫可芳、劇場編導演唱作俱佳的王宏元以及劇場王牌笑匠林家麒主演，默契十足，搭配三金音樂家柯智豪與荒島樂手日京江羽人的現場樂曲，加入6名歌隊演員一同高歌，曲目包括張雨生「天天想你」、五月天「溫柔」、周杰倫「開不了口」及梁靜茹「勇氣」等金曲，帶領觀眾重溫華語流行歌曲的美好時光。

「我為你押韻－情歌 Revival」將於9月23日至25日演出，地點在台北國家戲劇院，9月24日下午場次提供口述影像服務，並安排觸覺導覽及口述影像演前導聆，讓更多有需求的朋友可以欣賞作品。（編輯：張雅淨）1110904