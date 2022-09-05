「新活水」雜誌復刊5週年 特展回首來時路

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雜誌「Fountain 新活水」自2017年復刊至今邁入5年，中華文化總會推出「GIMME 5 摸聞讀撕愛：享用新活水的5種方式」特展，並以大事記年表回首復刊來時路。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）雜誌「Fountain 新活水」自2017年復刊至今邁入5年，累積30期對台灣文化風貌的觀察，文總推出「GIMME 5 摸聞讀撕愛：享用新活水的5種方式」特展，回首復刊來時路，也展望刊物未來。

「Fountain 新活水」前身為中華文化總會於1991年出版的「活水雙周報」，「活水雙周報」於2000年停刊，接下來是「新活水」雙月刊於2005年創刊、2015年停刊。

「Fountain 新活水」則在2017年推出，並復刊至今，內容以探討台灣及亞洲社會當前文化議題及現象為主，持續探索、拓寬台灣的文化個性與風貌。

迎來復刊5週年，文總籌辦「GIMME 5 摸聞讀撕愛：享用新活水的5種方式」特展，並在今天舉行特展開幕茶會暨記者會。包含文總前後任秘書長林錦昌、李厚慶、前立委尤美女、歷任編輯團隊皆出席與會。

李厚慶致詞表示，文總的刊物經歷過改版、停刊、復刊、再停刊、又復刊，在紙本已經不被看好的年代，文總認為紙本的觸感和踏實感，依然是文化傳遞非常重要的媒介。

尤美女為今年「Fountain 新活水」5月號先鋒人物，她表示，文總的會長是總統，原以為這意味著刊物必須走保守路線，但新活水卻能夠把自己打造成很酷的雜誌，「不僅表現當代，更開創未來。」累積文化的厚度，相信未來會更多采多姿。

新活水5週年特展「GIMME 5 摸聞讀撕愛：享用新活水的5種方式」分為5大主題展區，「我們的生活」以書店形式呈現編輯部主題選書線上展，「我們的主場」與民眾一起探究棒球的國族認同、爬梳選舉文化等，觀眾還可戴上耳機聆聽台灣樂音。

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「我們的異議」邀請觀展者在連儂牆上寫下自己的異議及主張，「我們的景象」以文總「匠人魂」影片展現為「物」注入生命的匠人精神，「我們的MOT」則以陳耀訓蛋黃酥紙盒、白沙屯帽子等經典的Making of Taiwan物品，表現出台灣本土產業、意識及信仰衍生的文化現象。

「GIMME 5 摸聞讀撕愛：享用新活水的5種方式」特展將自明天起於文總1樓「城南空間NO.1」展出至10月23日。（編輯：張雅淨）1110905