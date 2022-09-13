彭蒙惠為台奉獻全紀錄 音樂劇「因愛啟程」巡演

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美籍宣教士彭蒙惠（中坐者）1962年創立「空中英語教室」，成為華人世界英語教育的必讀教材，至今96歲依舊為台灣奉獻。講述彭蒙惠一生的音樂劇「因愛啟程」，10月起將展開全國巡演。（空中英語教室提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）美籍宣教士彭蒙惠1962年創立「空中英語教室」，成為華人世界英語教育的必讀教材，至今96歲依舊為台灣奉獻。音樂劇「因愛啟程」以彭蒙惠的一生為核心，展開全國巡演。

由「空中英語教室」、天韻合唱團與全民大劇團合製的「The Journey of Love因愛啟程」，以音樂劇方式呈現彭蒙惠（Doris Brougham）的生命歷程，2022年1月在國父紀念館首演完售。當劇終彭蒙惠現身舞台謝幕時，全場觀眾起立鼓掌致敬，感動也感謝她對台灣的付出。

救世傳播協會發布新聞稿表示，空中英語教室創辦人彭蒙惠來自美國西雅圖，12歲時決定到中國傳福音，放棄了紐約音樂學院獎學金、離別父母家鄉、割捨愛情、放下高薪、捨棄舒適的生活，一生致力用英語教育及音樂傳揚福音。

彭蒙惠曾說，「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家。」彭蒙惠一生未婚，她經常說：「我跟隨上帝帶領我走的路，看起來我捨棄了許多，可是我得到的卻超過我所能想像的；我這一生不後悔！」彭蒙惠雖然沒有自己的孩子，卻成為很多人的阿母，影響許多人的生命。

救世傳播協會會長、天韻合唱團團長暨「因愛啟程」監製謝光哲表示，這是「空中英語教室」、天韻合唱團首次跨界合作，整個團隊與導演謝念祖一起製作音樂劇，包括音樂都是天韻的全新創作。

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天韻合唱團副團長也是「因愛啟程」音樂總監王玫表示，音樂劇所有音樂都由天韻團隊一同創作，跟著彭蒙惠老師的生命歷程有不同風格的轉變，包括原住民風、台式搖滾風、詠嘆調，甚至是迪士尼的華麗遊行、歡樂慶典的音樂風格，希望大家跟著音樂劇感受老師的愛，一起與愛啟程，繼續把愛傳出去。

「因愛啟程」音樂劇將陸續於台南、花蓮、台中、高雄與台北加演，10月14日及15日在台南文化中心演藝廳，11月12日到13日在花蓮縣文化局演藝廳；2023年4月1日及2日在高雄衛武營，4月8日到9日在台中國家歌劇院大劇院，4月15日及4月16日在台北國父紀念館演出。（編輯：張芷瑄）1110913