台灣文博會嘉義館搬回市立博物館 再現摩登時光

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嘉義市今年首度參展台灣文博會地方館，廣受好評，市府特別將全展搬回嘉義市立博物館，並自15日起展開為期2個月的特展，歡迎民眾走訪參觀。圖為展場一景。中央社記者黃國芳攝 111年9月15日

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市今年首度以「摩登時光、大通小城」主題，參展台灣文博會地方館，廣受好評；市府特別將全展搬回嘉義市立博物館，自今天起展開2個月特展，再現嘉義市摩登時光。

嘉義市政府表示，今年台灣文博會首度移師到高雄流行音樂中心舉辦，為南台灣注入滿滿文創能量，嘉義市以「摩登時光、大通小城」主題，首度參與地方館，在11天展期中湧入逾7萬人次參觀。

嘉義市長黃敏惠在開展時致詞表示，為回應民眾對「2022台灣文博會嘉義館」的期待，市府將摩登小城搬回來，「再現嘉義市的摩登時光」，讓來不及到高雄看展的民眾，也能在嘉義現場感受木質展場氛圍。

黃敏惠指出，嘉義市雖是座小城，然而透過宏觀角度，用設計思維導入交通、公園、文教、創生及產業等市政治理，努力為市民打造宜居幸福城市。

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黃敏惠說，整個展場便是一座嘉義迷你城，展場內從天而降數千條木紋夾板，象徵嘉義市至少有6000棟木造建築；常民信仰區則是呈現嘉義的廟宇文化及市場氛圍，讓大家感受嘉義在地氣息。

市府指出，摩登時光的策展出發點是台灣近代重量級嘉義畫家陳澄波的作品「展望諸羅城」；出身嘉義市的陳澄波，在1934年畫下這幅作品，這次移到嘉義市立博物館展出，民眾可以在博物館大廳入口看到這件超大型陶板複製畫作品，近距離觀察各個細節。（編輯：陳仁華）1110915