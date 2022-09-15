高雄城市書展24日將起跑 跨界打造思想匯聚平台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄城市書展15日在高雄市總圖文創會館內承風青鳥書店舉行發布會，代言人傅孟柏（左起）、高雄市長陳其邁、書展策劃總監張鐵志共同宣告，將以「左圖右書」為主題，24日正式登場。中央社記者曾以寧攝 111年9月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄城市書展將於24日展開，以「左圖右書」為主題，將有6大書展、上百場活動，結合音樂、電影跨界打造思想匯聚平台。市長陳其邁說，盼藉城市書展開啟高雄不同面貌。

首屆高雄城市書展由VERSE雜誌社社長暨總編輯張鐵志、青鳥文化制作執行長蔡瑞珊共同擔任總策劃，與高雄市立圖書館合作舉辦。今天在高雄市總圖文創會館內的承風青鳥書店舉行發布會，宣告將以「左圖右書」為主題，會上多家高雄獨立書店代表齊聚一堂，見證圖書館與共構文創會館的首度合作。

高雄市長陳其邁現場致詞表示，學生時代要約會都會說去圖書館，因為父母都會說讀書好，但自從2014年，耗費新台幣19億元打造的高雄市總圖落成，帶動全國新圖書館運動，圖書館已不只是閱讀場地，更提供讀者舒適空間和文化饗宴。

陳其邁說，高市圖文創會館下週將正式啟用，24日也將迎來等待了8年的書展，會用另一種新的方式，從圖書館到書店，成為思想、創作、文化交流的「武林大會」，盼藉交流，激盪出另一種不可能，也盼藉由城市書展開啟高雄不同的面貌，讓不同經驗、不同冒險匯聚於此，讓人不斷與自己、與城市對話。

張鐵志說，過去書展多是擺攤賣書，但近年書展逐漸轉型，成為思想匯聚平台、知識的遊樂園；新書展也不僅關注書籍，將跨界結合音樂、電影、飲食等，除關注高雄創作者，也將邀請知名作家舉辦新書發表，盼讓更多人了解出版的魅力，讓更多閱讀自由流動在這裡發生。

蔡瑞珊指出，這次書展將由乘風書展、「青鳥嚮往，高雄想望」、港灣書展、我家旁邊的書店、漫潮聚落書展、設計主題書展等6大書展組成，分別在高市總圖，與200多坪大、內有上萬藏書的承風青鳥書店舉行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

擔任這次書展大使的金鐘獎最佳男主角傅孟柏今天也出席記者會表示，在閱讀過程中，從手觸摸到紙張的觸感，到腦袋接觸到文字、圖畫的過程，都是主動的，跟透過手機被演算法牽著走很不一樣，因此希望能藉由閱讀找回主動性。

高市圖指出，高雄城市書展為高雄市歷來最大型閱讀活動，將自9月24日一路舉辦到10月30日，結合在地出版社與獨立書店，舉辦百場活動，邀請國內知名作家、名人、設計大師，從飲食、旅遊、生活風格、文學等各式主題，盼點燃跨界火花。（編輯：謝雅竹）1110915