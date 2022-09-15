傳藝中心「戲曲夢工場」 6新作發揮多元創造力

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）國立傳統藝術中心第5屆「戲曲夢工場」匯集6檔全新製作，從掌中戲、歌仔戲、京崑到粵劇等多元劇種交融，帶來實驗性十足的小劇場規模之作。

傳藝中心主任陳悅宜今天在記者會上表示，為了分享戲曲基因、拓展傳統戲曲未來發展的可能性，台灣戲曲中心作為平台，以戲曲元素為創作基礎，建構各種想像，「前4年共累積了22檔新創作品，多齣受台新藝術獎提名、入圍傳藝金曲獎，並持續巡演中，希望全面擴展戲曲小劇場的魅力。」

第5屆戲曲夢工場6檔新作中，可樂体創制集結年輕世代潛力新星，特邀國光劇團旦行演員陳美蘭共襄盛舉，港台共製「琵琶語」，以王昭君女兒視角出發，重探傳統經典也緊扣時代離散等議題。

李清照私人劇團感傷動作派由陳禹安搭配南管演唱家董旭芳，兩位當代戲曲界質感特殊的年輕演員首次同台，翻轉「紅樓夢」經典主題。臺北木偶劇團改編自莎士比亞經典悲劇「奧賽羅」，京劇第一女老生鄒慈愛與布袋戲青年主演吳聲杰首度共演，透過人偶同台，審視操縱與被操縱間命運帶來的各種妄執。

正在動映「馬」由傳藝金曲獎最佳編劇李季紋以「大唐舞馬」為靈感來源，與舞蹈、動態捕捉技術跨界合作，呈現人與馬的羈絆與真摯深情。野墨坊「記．形變」融合四象五行屬性，呈現一場從肉身出發，窺探精神實相的蛻變旅程。

當代傳奇劇場「宇宙瘋」將挑戰戲曲表演與日常表演的混種實驗，邀請觀眾一起開趴，決定狂歡之後哪位病人是「最後贏家」。

傳藝中心「戲曲夢工場」將於11月19日到12月25日登場，地點在台灣戲曲中心多功能廳。（編輯：張雅淨）1110915