日本僑校秀台灣三太子 陣頭傳藝週末東京上陣

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在僑務委員會支持下，台灣雷昇傳藝劇團赴日本東京中華學校演出，帶來戰鼓、三太子、醒獅和舞龍等展演。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月16日

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（中央社記者王寶兒東京16日電）文總在日本東京舉辦TAIWAN PLUS台灣吉日生活節明天登場，在僑務委員會支持下，台灣雷昇傳藝劇團今天赴日本東京中華學校演出，也將於生活節與滅火器樂團等表演團隊一同演出。

來自台北萬華的雷昇傳藝劇團，今天和中華文化總會秘書長李厚慶、副秘書長喻小敏及台北駐日經濟文化代表處僑務部次長宋惠芸，一同拜會東京中華學校校長王東生、副校長劉秋美等人，帶來戰鼓、三太子、醒獅、台灣舞獅和舞龍等展演，還有學生上場展現技藝。

王東生表示，校內的中學、高校也有「傳統文化」必修課，讓同學學習獅隊、龍隊，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間多是學長教學弟，未來疫情後期盼有更多傳藝的老師跨海來日本指導，傳承傳統文化及技藝。

李厚慶說，上次來僑校是3年前的TAIWAN PLUS，那年文總邀請台灣布袋戲大師陳錫煌將台灣布袋戲搬來東京。文化傳承最好的方式，就是讓大家直接感受傳統文化的魅力。這次到東京，一樣要把最有台灣味的傳統文化帶來。

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