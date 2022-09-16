台南「Tabe札哈木樂原」開工 展多元族群文化

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台南市長黃偉哲（中）等人，16日在台南市安平區主持「Tabe 札哈木樂原」開工動土典禮，將打造出多元體驗的複合空間，體現西拉雅族和鄒族的淵源，並彰顯土地歷史及多元族群文化的美麗。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）總工程經費新台幣1億2000萬元的台南市「Tabe札哈木樂原」新型態場館今天開工，完工後將體現西拉雅族和鄒族的淵源，並彰顯土地歷史及多元族群文化的美麗。

原住民族委員會副主委鍾興華、台南市長黃偉哲等人，今天在台南市安平區主持「Tabe札哈木樂原」開工典禮，這項工程總經費1億2000萬元，基地面積1580坪，建築面積194坪，總樓地板面積488坪。

黃偉哲表示，「Tabe札哈木樂原」將體現西拉雅族和鄒族的淵源，並彰顯土地歷史及多元族群文化的美麗；場館外觀造型以原住民傳統工藝「編織」意象為主體，成為創新亮點場域。

黃偉哲期待「Tabe札哈木樂原」開館後，推廣在地原住民文化元素，讓旅人駐足及體驗文化，感受台南多元文化的精彩，同時在國際舞台上展現。

台南市政府發布新聞稿指出，「Tabe札哈木樂原」鄰近台南觀光熱點安平老街旁，打造出原住民文化為主題的特色場館，並建立多元觀光類型，涵蓋自然生態、人文歷史及文化創意等，形成安平另一風貌，且形塑為南台灣推廣原住民文化的重要據點。

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「Tabe札哈木樂原」的空間規劃，以聚落形式分散在基地上，量體開放空間形成串連的連通廊道，視需要彈性佈置為市集廣場，以挑高頂棚設計與分散量體創造空間穿透性及微氣候的通風節能效果。

「Tabe札哈木樂原」將打造出多元體驗的複合空間，以「料理美食」、「創意研發」、「文化體驗」及「表演活動」等主軸，營造原住民空間意象美學，凝聚原住民情感及傳承，推廣原住民文化特色。（編輯：張芷瑄）1110916