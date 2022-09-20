NSO音樂會 帶樂迷用不同樂作感受海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）台灣四面環海，海對於台灣人來說再熟悉不過，NSO國家交響樂團將推出「準‧馬寇爾的海」音樂會，展現德布西、孟德爾頌、細川俊夫等經典作曲家用音符繪出的心中海洋。

音樂總監準‧馬寇爾在NSO國家交響樂團發布的新聞稿中表示，台灣是個四面環海且自然資源豐沛的國家，他也崇尚大自然，海洋的瞬息萬變都能成為音樂上的靈感來源，「這場音樂會融入大海的概念，希望能從音樂中傾聽大自然，詮釋大自然。」

這場音樂會的曲目中，法國作曲家德布西最廣為人知的「海」是NSO國家交響樂團2023年將赴美東巡演的曲目之一，搶先為台灣樂迷演出。德國作曲家孟德爾頌的「平靜的大海和幸福的航行」以純器樂來呈現海洋的「靜態」及揚帆「啟航」的意象。

日本當代作曲家細川俊夫創作了許多以海洋為主題的樂作，這首「循環海洋」充滿東方色彩，他以各樂器聲部表達當海水蒸發成雲，再變為雨水落入大海，形成暴風雨，風暴之後，海洋回歸水循環，以海洋哲學比喻人的一生。

下半場則由準‧馬寇爾攜手次女高音范婷玉與NSO國家交響樂團演出英國作曲家艾爾加的「海景」。「海景」是1896年英國諾威奇音樂節（Norwich music festival）的委託創作，艾爾加將5首以海為題材的詩作，譜寫了管弦樂聯篇歌曲集。

這5首歌曲除了豐富優美的旋律外，更以音樂細膩傳達詩作的內容，將大海豐富的面貌以音樂深刻表達。

范婷玉表示，在演唱這組作品時，為了呈現海洋的多重樣貌，需要讓自己在人聲與管絃聲浪的交會中找到平衡，「艾爾加這5首來自不同詩人筆下的故事，所創作出的海景樂曲，有靜謐壯闊，有愛情還有勇者與大海對抗永不放棄的精神，期待樂迷都可以親近這部作品。」

NSO國家交響樂團「準‧馬寇爾的海」將於9月23日登場，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張芷瑄）1110920