台南祭典「學甲上白礁」 獲登錄國家重要民俗

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台南「學甲上白礁」日前經文化部審議通過登錄為重要民俗，其儀程複雜多元並富含在地文化特色，且刈香遶巡學甲十三庄有過堡之俗，香陣中穿插自組藝閣、文武陣頭，更有報馬牛、報兵、蜈蚣陣、道士淨案等開路者，表現形式與實踐保留一定傳統樣貌。圖為祭典過程中的「真人藝閣」。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年9月27日

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）台南市祭典「學甲上白礁」保留數百年傳統，至今仍在民間流傳，日前經文化部民俗審議會審議通過登錄為重要民俗，成為第22項國家級重要民俗活動。

文化部今天發布新聞稿，「學甲上白礁」為台南學甲地區重要歲時祭典，亦為大台南重要香科（民間進香祭典）之一。清領時期，學甲地區鄉民即經常於保生大帝神誕日前的農曆3月11日，返回原鄉福建泉州白礁慈濟宮謁祖。

新聞稿指出，日治時期，由於台灣、中國民間往來受限，此一行程逐漸改於當年登陸之處（將軍溪畔）舉行隔海謁祖祭典，不僅是泉州移民的歷史見證，亦是民間文化飲水思源的具體體現。

「學甲上白礁」儀程複雜多元並富含在地文化特色，包含儀式性的宮內祭典、白礁亭謁祖祭典；傳統出香及入廟儀式的法師接香、將軍溪畔「大道公埔」的請水請火請香、廟埕過火淨穢等儀式。

此外，刈香遶巡學甲十三庄並有過堡之俗，香陣中穿插自組藝閣、文武陣頭，更有報馬牛、報兵、蜈蚣陣、道士淨案等開路者，表現形式與實踐仍保留傳統樣貌。

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歷經清領、日治及戰後等時期，學甲十三庄的泉州移民後代與慈濟宮信徒，仍持續舉辦及參與每年的上白礁及四年一科的學甲刈香，展現深厚在地認同與文化生命力。

文化部表示，未來將續依「文化資產保存法」第92條規定，秉持保護傳承台灣重要無形文化資產使命，以地方民俗生命力與社群認同的發展為目標，與地方共同擬定與推展重要民俗文化資產各項保存維護工作，讓台灣民俗文化永續流傳，彰顯台灣多元文化資產價值。（編輯：張芷瑄）1110927