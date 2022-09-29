「陳三五娘」紀錄電影版 烙印廖瓊枝傳藝風采

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）由歌仔戲國寶廖瓊枝監製，園林版「陳三五娘」紀錄電影將廖瓊枝畢生傳藝成果再一次透過新媒體展現，透過「陳三五娘」這齣歌仔戲的影像紀錄，展現廖瓊枝的戲台與人生。

廖瓊枝今天在記者會上表示，希望藉由這部「陳三五娘」紀錄電影的青春浪漫，能讓歌仔戲與年輕世代產生對話，吸引更多時下年輕人對歌仔戲產生興趣。

「以汝為名-鏡．花園—廖瓊枝與『陳三五娘』」紀錄電影今天舉行記者會，這部片由李小平擔任導演，周東彥擔任影像導演，温宇航擔任身段指導，柯銘峰擔任音樂設計，由張孟逸、王台玲、江亭瑩主演，「以汝為名-鏡．花園」這幾個字，則隱喻了廖瓊枝舞台人生的虛實映照，未完成的青春夢迴。

「陳三五娘」一劇流傳於閩南及東南亞華人社群，現存刊本為西元1566年明嘉靖年間，是至今出土最古老的戲曲劇本，也是台灣歌仔戲代表劇目之一。廖瓊枝從小就學「陳三五娘」，傳承劇目也以「陳三五娘」優先，這也成為拍攝電影首選。

廖瓊枝的「陳三五娘」定本不僅描述陳三五娘互相愛慕的情節，更凸顯了丫鬟益春情竇初開的青春浪漫，與五娘的閨秀含蓄成對比。導演李小平表示，「陳三五娘」愛情故事之所以感動，正因為情韻豐富，需要更安靜與雅緻的音樂與閱讀方式進入角色，電影版除了調度身段、表情，也減少了鑼鼓聲響。

李小平也刻意在戲的前半段加溫五娘與益春的主僕情感，讓她們共享成長祕密，透過眉眼交流，形成默契，這才有後段勇敢地追求共夫的人生選擇。

廖瓊枝傳授「陳三五娘」早於1980年代，當她獲得教育部「薪傳獎」，即視教學、傳習為使命，廖瓊枝選擇「陳三五娘」做推廣，憑藉著記憶將昔日演出文本以看報紙自學的有限漢字書寫，碰到不會寫的字，廖瓊枝先以日文標音，到課堂再詢問學員，首次將「陳三五娘」寫為文字劇本。

紀綠電影版在霧峰林家花園宮保第取景，製作人紀慧玲表示這次等於是結合了有形與無形文化資產，在疫情下尋求更積極的突破，透過這次的拍攝計畫，也給整個歌仔戲團隊有更多進步的機會。

「以汝為名-鏡．花園」廖瓊枝與「陳三五娘」紀錄電影9月30日及10月1日播映，地點在國家電影及視聽文化中心。（編輯：陳政偉）1110929