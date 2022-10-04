文藝雅集34年 李永得感謝作家為文化添能量

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）連續舉辦34年的重陽「文藝雅集」活動，今天在台北「徐州路2號」舉行，近300名作家、藝文界人士齊聚，文化部長李永得到場向作家致意，感謝大家堅守崗位、為台灣文化添能量。

活動由作家朱國珍主持，包括文化部長李永得、人文及出版司長陳瑩芳、台灣文學館館長林巾力、台北市文化局長李麗珠、台北市前文化局長廖咸浩、台灣文創董事長王榮文、環境與發展基金會董事長柴松林等人出席。現場並由萬福國小學生帶來烏克麗麗演出，視障歌手紀秀月演唱鄧麗君歌曲，作家宇文正、陳克華帶來相聲說唱，場面溫馨熱鬧。

李永得致詞時說，雖然疫情時好時壞，但是藝文界每年舉辦一次聚會，讓大家能夠和老朋友相見、敘舊，十分難得，疫情雖然非常辛苦，但是這樣的交流非常重要。

李永得感謝作家們在過去這段疫情期間仍堅守崗位，「雖然藝文環境非常困難，但我們很多不管是老作家、新作家，還有各位不同藝術領域的都用心創作，為台灣文化增添能量」。

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主辦單位、文訊雜誌社長封德屏因確診不克出席，她特別以影片向作家們致意，封德屏表示，這條文學之路的前進過程雖然艱辛坎坷，回憶起來卻充滿溫暖、甜蜜以及感恩之情，文學使大家的心靈更加親近，以前總覺得「文藝雅集」見一次少一次，但因為珍惜的緣故，每見一次就賺到一次。

封德屏表示，今天大家天南地北排除萬難聚在一起，這就是「文藝雅集」每年持續舉辦的最大動力，感謝大家在前進的道路上，點燈指引、添柴加油、鼓勵打氣、陪伴前行，希望大疫之年趕快過去。（編輯：張芷瑄）1111004