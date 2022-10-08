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文策院攜手韓國ACFM 協助台灣影視前進國際

2022/10/8 21:04（10/8 21:16 更新）
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文化內容策進院院長李明哲（左）與亞洲內容暨電影市場展（ACFM）總監吳錫根（右）8日簽署合作備忘錄，希望藉此促進台韓內容產業合作。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月8日
文化內容策進院院長李明哲（左）與亞洲內容暨電影市場展（ACFM）總監吳錫根（右）8日簽署合作備忘錄，希望藉此促進台韓內容產業合作。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月8日
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（中央社記者廖禹揚釜山8日專電）為協助台灣優秀影視作品前進國際市場，文策院在疫後主動出擊，今天與韓國釜山的亞洲內容暨電影市場展（ACFM）大會簽訂合作備忘錄（MOU），希望藉此促進台韓合作機會，也為台灣業者找到好的國際合作夥伴。

國際代表性影視展覽之一的亞洲內容暨電影市場展今天在釜山開幕，文化內容策進院設立台灣館，率領多家業者向國際推廣台灣作品，也藉參展機會與大會簽署MOU，希望多管齊下，成為台灣文化內容產業助力。

代表大會簽署MOU的ACFM總監吳錫根接受中央社訪問時指出，韓國內容作品在台灣相當受到喜愛，台灣也是韓國內容的第一大進口國，「但我們還沒能同樣將許多台灣作品介紹給韓國觀眾，一直感到相當遺憾，也認為是個待解決的問題」。

吳錫根說，簽訂MOU後，ACFM大會將更積極宣傳，協助將台灣重要影視作品、文化內容介紹給韓國市場，推進交流計畫。

他指出，ACFM是主要針對電影等內容作品的市場平台，包括劇本開發、投資計畫、共同製作，在台拍攝韓國電影或反過來，都是台韓可以一起討論的合作方式，相信日後將有更多台韓合作計畫誕生。

文策院院長李明哲則認為，台灣文化內容產業要往國際發展，首先需要好的國際夥伴，ACFM是亞洲的重要平台，希望透過這個平台讓台灣業者找到好的國際合作夥伴，也讓國際合作夥伴看到與台灣內容合作的優勢。

李明哲提到，疫情後許多事都洗牌重組，除了這次與ACFM合作，文策院今年初也與法國簽署MOU，希望找到歐洲的合作夥伴。

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文策院今年在展中設立台灣館共集結88家電影及影視內容業者，近300件作品與企劃案，參展作品約為去年疫情下的2倍，包含入選釜山影展「亞洲電影之窗」單元的「小藍」；入圍「超廣角」紀錄片競賽單元（Wide Angle）的「南方，寂寞鐵道」與「家族樹」；以及入選「亞洲創投市場」（APM）的台灣電影企劃案「甜蜜妻瞞」。

入選釜山影展的3部作品7日起也陸續在影展中與國際觀眾見面，首映後安排的導演座談環節氣氛熱絡，現場觀眾都踴躍提出問題、與導演互動，還有不少影迷在會後排隊向導演們索取簽名、合影留念。（編輯：林憬屏）1111008

文化內容策進院院長李明哲（左）與亞洲內容暨電影市場展（ACFM）總監吳錫根（右）8日簽署合作備忘錄。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月8日
文化內容策進院院長李明哲（左）與亞洲內容暨電影市場展（ACFM）總監吳錫根（右）8日簽署合作備忘錄。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月8日
亞洲內容暨電影市場展（ACFM）8日在釜山開幕，文化內容策進院設立台灣館，向國際推廣台灣作品。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月8日
亞洲內容暨電影市場展（ACFM）8日在釜山開幕，文化內容策進院設立台灣館，向國際推廣台灣作品。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月8日
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