院士曾永義辭世 中研院：推廣台灣戲曲不遺餘力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）中研院今天表示，戲曲泰斗、院士曾永義10日於台北辭世，享壽81歲；曾永義學術專書30餘本，散文與戲曲劇本創作共30餘篇，並常赴國外交流，對台灣戲曲研究及推廣不遺餘力。

根據中央研究院網站，曾永義於2014年當選中研院第30屆院士，2016年獲總統頒授「二等景星勳章」，表彰其貢獻。

中研院指出，曾永義為戲曲研究泰斗，專長領域為戲曲、韻文學、俗文學及民俗技藝；1971年取得國立台灣大學中國文學系博士，後任教於該校，於2004年榮升該校名譽教授。

曾永義著作等身，共有學術專書30餘本，散文與戲曲劇本創作共30餘篇，包含崑劇、京劇、歌劇、歌仔戲與豫劇等，也經常赴國外知名大學交流，對台灣戲曲研究及推廣不遺餘力。

中研院提到，曾永義生平獲獎無數，曾獲頒第7屆國家文藝獎、4次國科會傑出研究獎、2次國科會優良研究獎、中山學術文化基金會中山文藝獎、教育部第52屆學術獎等。

此外，曾榮獲第43屆電視金鐘獎最佳傳統戲劇節目獎（2008）、第24屆金曲獎傳統暨藝術音樂最佳作詞人獎（2013）、第31屆金曲獎戲曲表演類特別獎（2020）。（編輯：管中維）1111011